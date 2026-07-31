Consilierul lui Infantino și-a dat demisia în plin scandal. Premierul Marii Britanii îl atacă pe Gianni Infantino: „Este omul nepotrivit” să conducă FIFA

Premierul britanic Andy Burnham l-a catalogat pe Gianni Infantino drept „omul nepotrivit” pentru a conduce FIFA, în contextul în care planul președintelui forului mondial de a vinde o participație dintr-o companie a FIFA către investitori privați se lovește de o opoziție tot mai puternică.
Burnham, care contestase proiectul încă de la prezentarea lui, a calificat inițiativa drept „o sugestie scandaloasă”.
„Ideea că ar putea fi măcar adusă în discuție arată că, în opinia mea, este omul nepotrivit pentru a conduce organizația”, a declarat premierul britanic.
AFC se alătură UEFA și CONCACAF în opoziția față de planul FIFA
Reacția sa a venit după ce Confederația Asiatică de Fotbal (AFC) a anunțat că se alătură poziției exprimate de organismele fotbalistice din Europa, America de Nord, America Centrală și Caraibe. AFC a apreciat că proiectul nu poate obține „în mod realist consensul larg și unitatea necesare pentru a avansa”.
„Cupa Mondială este apogeul fotbalului mondial și își are puterea în participarea tuturor confederațiilor și a principalelor națiuni de fotbal din lume. Orice propunere care riscă să submineze unitatea și caracterul universal al competiției trebuie reconsiderată”, a transmis AFC.
Carlos Cordeiro, consilierul lui Infantino, a demisionat
La scurt timp, Carlos Cordeiro, consilier senior al lui Infantino pentru strategie și guvernanță globală, și-a anunțat demisia. El a descris proiectul drept „o afacere proastă pentru fotbal”, care ar putea „ipoteca viitorul fotbalului”.
Cordeiro, numit în funcție în septembrie 2021 și fost bancher de investiții la Goldman Sachs, este prima personalitate importantă din FIFA care pleacă din cauza acestei inițiative. El a susținut că FIFA nu trebuie să urmărească maximizarea câștigurilor comerciale „cu orice preț”, conform BBC.
„Responsabilitatea FIFA nu este de a maximiza beneficiile comerciale cu orice preț. Este de a proteja și consolida fotbalul pentru generațiile viitoare. Când aceste principii intră în conflict, fotbalul trebuie să fie pe primul loc”, a afirmat Cordeiro.
Fostul consilier a precizat că nu a fost implicat în elaborarea propunerii și a criticat lipsa unor răspunsuri clare privind motivele acordului, mecanismele de supraveghere și beneficiarii tranzacției.
„De ce această înțelegere? De ce acum? Ce fel de supraveghere există? Cine beneficiază? Aceste întrebări rămân în mare parte fără răspuns”, a spus Cordeiro, avertizând că asociațiile membre sunt presate să ia o decizie cu consecințe majore într-un interval de aproximativ 50 de zile.
Câte voturi ar putea bloca propunerea de vânzare a unei părți din FIFA
Opoziția AFC face puțin probabilă adoptarea proiectului în cazul unui vot al membrilor FIFA. Pentru aprobare ar fi necesară o majoritate simplă, respectiv cel puțin 106 voturi din totalul de 211 membri.
UEFA are 55 de voturi, CONCACAF dispune de 35, iar AFC de 46. Dacă toate federațiile membre ale acestor confederații respectă poziția organismelor regionale, 136 de asociații naționale s-ar opune planului promovat de Infantino.
În comunicatul său, AFC a acuzat FIFA că a stabilit direcția unei „inițiative semnificative” înainte de consultarea părților interesate. Confederația asiatică a reclamat și marginalizarea confederațiilor, a asociațiilor membre și chiar a organismelor statutare ale FIFA, inclusiv a Consiliului FIFA.
„Cupa Mondială și jocul în sine aparțin întregii familii fotbalistice globale”, a transmis AFC, care a cerut o revizuire urgentă a modului în care FIFA ia decizii cu impact global.