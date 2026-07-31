Consilierul lui Infantino și-a dat demisia în plin scandal. Premierul Marii Britanii îl atacă pe Gianni Infantino: „Este omul nepotrivit” să conducă FIFA

Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 iul. 2026, 16:44

Premierul britanic Andy Burnham l-a catalogat pe Gianni Infantino drept „omul nepotrivit” pentru a conduce FIFA, în contextul în care planul președintelui forului mondial de a vinde o participație dintr-o companie a FIFA către investitori privați se lovește de o opoziție tot mai puternică.

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