Doliu la Petrolul Ploiești. A murit Gheorghe Simaciu, unul dintre cei mai mari golgheteri din istoria clubului

Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 iul. 2026, 13:05

Fotbalul românesc este în doliu după dispariția lui Gheorghe Simaciu, una dintre figurile emblematice ale Petrolului Ploiești. Fostul mijlocaș ofensiv s-a stins din viață la vârsta de 73 de ani, lăsând în urmă o carieră impresionantă și amintirea unui jucător care a scris istorie în tricoul „lupilor galbeni”.

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