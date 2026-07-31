Doliu la Petrolul Ploiești. A murit Gheorghe Simaciu, unul dintre cei mai mari golgheteri din istoria clubului

Fotbalul românesc este în doliu după dispariția lui Gheorghe Simaciu, una dintre figurile emblematice ale Petrolului Ploiești. Fostul mijlocaș ofensiv s-a stins din viață la vârsta de 73 de ani, lăsând în urmă o carieră impresionantă și amintirea unui jucător care a scris istorie în tricoul „lupilor galbeni”.
Petrolul Ploiești și-a pierdut unul dintre cei mai importanți marcatori
Vestea tristă a fost anunțată de clubul Petrolul Ploiești prin intermediul rețelelor de socializare, unde oficialii au transmis un mesaj de omagiu pentru fostul fotbalist.
Gheorghe Simaciu rămâne unul dintre cei mai prolifici marcatori din istoria grupării ploieștene, ocupând locul al patrulea în clasamentul all-time al golgheterilor clubului.
Opt ani petrecuți în tricoul „găzarilor”
Simaciu a ajuns la Petrolul în a doua parte a sezonului 1976-1977, după transferul de la Poiana Câmpina. De-a lungul celor opt sezoane petrecute la Ploiești, a devenit unul dintre cei mai apreciați jucători ai echipei.
În cele 246 de meciuri oficiale disputate pentru Petrolul, fostul mijlocaș a înscris 60 de goluri, performanță care l-a transformat într-un nume de referință pentru club.
Suporterii îl cunoșteau drept „Căprioara”
Elegant în joc și remarcat pentru tehnica sa deosebită, Gheorghe Simaciu era supranumit de suporteri „Căprioara”, poreclă dobândită datorită stilului său rafinat și ușurinței cu care se deplasa pe teren.
Pe lângă calitățile tehnice, fostul fotbalist era recunoscut și pentru șuturile sale puternice, care i-au adus numeroase goluri spectaculoase de-a lungul carierei.
Performanțe remarcabile în prima și a doua ligă
Din totalul aparițiilor pentru Petrolul, Gheorghe Simaciu a evoluat în:
82 de partide în Divizia A, marcând 25 de goluri;
134 de meciuri în Divizia B, unde a înscris 45 de goluri.
De asemenea, a fost golgheterul echipei în sezoanele 1977-1978 și 1982-1983, contribuind decisiv la rezultatele obținute de formația ploieșteană în acea perioadă.
Dispariția lui Gheorghe Simaciu reprezintă o pierdere importantă pentru fotbalul românesc și pentru familia Petrolului Ploiești.