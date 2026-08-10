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Politica· 1 min citire

Mitică Dragomir, despre momentul în care a înțeles ce înseamnă sărăcia: „Aveam 12 ani. Atunci mi-am dat seama”

Mitică Dragomir

Mitică Dragomir

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat10 aug. 2026, 08:06
SursăRealitatea PLUS

Mitică Dragomir a povestit momentul în care și-a dat seama ce înseamnă sărăcia. Afaceristul susține că avea 12 ani când a realizat că mama sa se chinuie să nu piardă nici măcar câteva boabe de porumb, conform Realitatea PLUS.

„Fii atent aici: mama dădea seara mâncare la găini. Aveam și noi 10-15 găini în curte. O găină a intrat în curte la noi. Mama nu dădea mâncare găinilor noastre găinilor noastre până nu le elimina pe intruse. A zis: cum să mănânce boabele noastre? 5-6 boabe, păi cu 5-6 boabe îngrași porcul. Am stat și m-am gândit, aveam 12 ani. Atunci mi-am dat seama ce e sărăcia. Mama se uita la cele 5, 6 boabe pe care le mânca găina din vecini. Atunci am zis că trebuie să plec, de la 12 ani, că trebuie să plec din sărăcia asta. Am zis că ori mă apuc de prostii, ori mor”, a declarat fostul șef al FRF.

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