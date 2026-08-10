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Politica· 1 min citire
Mitică Dragomir, despre momentul în care a înțeles ce înseamnă sărăcia: „Aveam 12 ani. Atunci mi-am dat seama”
Mitică Dragomir
Publicat10 aug. 2026, 08:06
SursăRealitatea PLUS
Mitică Dragomir a povestit momentul în care și-a dat seama ce înseamnă sărăcia. Afaceristul susține că avea 12 ani când a realizat că mama sa se chinuie să nu piardă nici măcar câteva boabe de porumb, conform Realitatea PLUS.
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