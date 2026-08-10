Advertising
Advertising
Social· 1 min citire
Femeie atacată de un șacal în județul Vaslui. Animalul a mușcat-o de braț
Șacali/ Arhivă foto
O femeie a fost atacată de un șacal în județul Vaslui. Animalul a mușcat-o de unul dintre antebrațe și a zgâriat-o în zona abdomenului. Mai mulți localnici au observat incidentul și au intervenit pentru a o salva.
Citește și
- 16:11În această țară sunt cei mai bine plătiți români. Aproape jumătate trec de 3.000 de euro lunar
- 15:59Rusia acuză România că oferă „sprijin militar direct pentru Ucraina” prin portul Giurgiulești din Moldova
- 15:37Stabor pentru o fată de 17 ani care a fugit de la iubitul „ales” prin tradiția etniei. Trei persoane, trimise în judecată
- 15:13Un nou tronson al Autostrăzii Transilvaniei se deschide marți. Aproape 13 km vor fi dați în trafic
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News