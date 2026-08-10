Femeie atacată de un șacal în județul Vaslui. Animalul a mușcat-o de braț

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 aug. 2026, 10:37

O femeie a fost atacată de un șacal în județul Vaslui. Animalul a mușcat-o de unul dintre antebrațe și a zgâriat-o în zona abdomenului. Mai mulți localnici au observat incidentul și au intervenit pentru a o salva.

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