Vara asta, apartamentul tău respiră altfel

Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iun. 2026, 12:22

Vara românească nu iartă pe nimeni, iar căldura din iulie poate transforma orice cameră într-un cuptor deschis. Mulți oameni cumpără un aparat fără să înțeleagă cu adevărat cum funcționează sau ce le oferă - și ajung să plătească facturi mari pentru confort pe jumătate.

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