Cum scapi de afide cu un spray natural preparat acasă. Soluția simplă care protejează plantele fără substanțe chimice

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iun. 2026, 14:31

Afidele se numără printre cei mai întâlniți dăunători ai plantelor, atât în grădină, cât și în interiorul locuinței. Aceste insecte de dimensiuni mici se hrănesc cu seva plantelor, afectând dezvoltarea acestora și favorizând apariția unor boli.

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