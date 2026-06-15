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Politica· 2 min citire

Gorghiu își anunță susținerea pentru Veștea: „Vreau ca această comunitate argeșeană să fie ajutată de un premier liberal”

Alina Gorghiu

Alina Gorghiu

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat15 iun. 2026, 14:25
SursăRealitatea PLUS

Alina Gorghiu, senator PNL, a anunțat luni că a primit, alături de senatorul Mihai Coteț, mandatul primarilor liberali din județul Argeș de susținere a premierului desemnat Adrian Veștea.

„Echipa mea este echipa primarilor din Argeș — oamenii care țin comunitățile noastre în picioare, zi de zi.”, a declarat Gorghiu, subliniind că reprezentanții comunităților locale din județ se aliniază candidaturii lui Veștea pentru funcția de prim-ministru.

Două scenarii pentru PNL

Senatoarea a trasat clar miza politică a momentului, prezentând două variante în fața partidului: fie un premier liberal la guvernare, fie PSD și AUR la putere, cu PNL trimis în opoziție. „Nu trebuie să fii strateg ca să vezi care dintre cele două e în interesul partidului și, mai ales, al oamenilor. Eu vreau ca această comunitate argeșeană să fie ajutată de un premier liberal, nu condamnată de un guvern PSD-AUR.”, a afirmat Gorghiu.

Gorghiu face apel la unitate în PNL și dialog între Bolojan și Veștea

Dincolo de disputa pentru desemnarea premierului, Gorghiu a atras atenția asupra unui risc mai profund, și anume ruperea partidului.

„Dar dincolo de aceste două scenarii și indiferent de deznodământ, există un obiectiv pe care îl consider cel mai important pentru orice președinte de PNL: să nu se rupă partidul. Conflictul nu rezolvă criza politică, o adâncește. Dacă din această situație partidele ies mai slăbite, instituțiile mai contestate, iar cetățenii mai dezamăgiți, nimeni nu va avea de câștigat. Acest blocaj însă nu mai poate continua. Trebuie găsită o soluție. O majoritate parlamentară trebuie identificată — repede și responsabil. România nu-și permite să mai aștepte. Iar, un dialog Bolojan - Veștea este necesar și util.”, a declarat Gorghiu.

„Elefantul din cameră”

Gorghiu a ridicat și o întrebare de fond pe care PNL o evită de luni de zile: ce identitate vrea să aibă partidul, liberal-conservatoare sau progresistă?

„E elefantul din cameră pe care ne prefacem că nu-l vedem. Ne certăm pe nume de premieri și pe combinații de majorități, dar ocolim întrebarea care chiar contează: care e identitatea PNL și încotro mergem?”, a punctat senatoarea.

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