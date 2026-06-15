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Politica· 2 min citire
Gorghiu își anunță susținerea pentru Veștea: „Vreau ca această comunitate argeșeană să fie ajutată de un premier liberal”
Alina Gorghiu
Publicat15 iun. 2026, 14:25
SursăRealitatea PLUS
Alina Gorghiu, senator PNL, a anunțat luni că a primit, alături de senatorul Mihai Coteț, mandatul primarilor liberali din județul Argeș de susținere a premierului desemnat Adrian Veștea.
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