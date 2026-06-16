Ludovic Orban, atac grav la adresa președintelui Nicușor Dan

Tensiunile de pe scena politică se amplifică după desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru. Fostul premier și lider liberal Ludovic Orban a lansat critici extrem de dure la adresa președintelui Nicușor Dan, pe care îl acuză că încearcă să influențeze Partidul Național Liberal printr-o decizie luată fără acordul formațiunii.
Potrivit lui Orban, nominalizarea unui reprezentant al PNL fără susținerea oficială a partidului reprezintă un precedent periculos și o abatere de la principiile democratice care guvernează procesul politic.
Orban: „Desemnarea unui premier fără acordul partidului este un atac direct”
Fostul lider liberal susține că, în conformitate cu regulile interne ale PNL, candidatul pentru funcția de premier trebuie stabilit prin decizia structurilor de conducere ale partidului, nu prin negocieri sau înțelegeri externe.
„Nominalizarea unui membru al partidului fără sprijinul oficial al formațiunii reprezintă un atac grav la adresa unui partid democratic și o încercare de a-l diviza. Este o formă de presiune politică și un semn al unui comportament care riscă să devină autoritar”, a declarat Ludovic Orban.
„Astăzi, Partidul Național Liberal este destul de hotărât în privința poziției sale. Trebuie să spun câteva lucruri importante. Candidatul pentru funcția de prim-ministru din partea Partidului Național Liberal, conform statutului PNL, este decis de Consiliul Național. În acest moment, Consiliul Național susține o anumită linie politică, care implică implicit și relația cu PSD. Desemnarea unui membru al unui partid politic fără susținerea acelui partid reprezintă un atac grav și o încercare de divizare a formațiunii. Este o tentativă de a impune forțat voința în desemnarea funcției de prim-ministru și reprezintă începutul unui comportament nedemocratic, autoritar”, a declarat Ludovic Orban în presă.
Acesta consideră că desemnarea lui Adrian Veștea ignoră voința exprimată de conducerea liberală și poate genera tensiuni majore în interiorul partidului.
În opinia lui Orban, actuala criză politică ar fi trebuit gestionată diferit, iar mandatul de formare a Guvernului ar fi trebuit acordat formațiunii care deține cel mai mare număr de parlamentari.
Fostul premier susține că respectarea regulilor democratice și a configurației parlamentare este esențială pentru menținerea stabilității instituționale și evitarea unor conflicte politice suplimentare.
„Nu poți construi o soluție la o criză politică prin slăbirea unui partid democratic. Există reguli și cutume care trebuie respectate indiferent de contextul politic”, a afirmat acesta.