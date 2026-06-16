Ludovic Orban, atac grav la adresa președintelui Nicușor Dan

Publicat 16 iun. 2026, 10:26 Sursă Realitatea PLUS

Tensiunile de pe scena politică se amplifică după desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru. Fostul premier și lider liberal Ludovic Orban a lansat critici extrem de dure la adresa președintelui Nicușor Dan, pe care îl acuză că încearcă să influențeze Partidul Național Liberal printr-o decizie luată fără acordul formațiunii.

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