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Politica· 1 min citire

Minoritățile nu au decis dacă susțin Guvernul Veștea. Când ar putea anunța poziția finală

Varujan Pambuccian

Varujan Pambuccian

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iun. 2026, 11:26

Grupul minorităților naționale nu a luat, până în acest moment, o decizie clară privind susținerea Guvernului propus de premierul desemnat Adrian Veștea, potrivit Realitatea PLUS.

Potrivit informațiilor apărute pe surse, decizia ar putea fi anunțată chiar de la tribuna Parlamentului, înaintea votului din plenul reunit al celor două Camere.

Surse politice susțin că reprezentanții minorităților ar fi avut, ieri, o întâlnire cu premierul desemnat Adrian Veștea. În aceste ore au loc mai multe discuții și negocieri, în contextul în care premierul desemnat încearcă să obțină voturile necesare pentru formarea unei majorități parlamentare.

Voturile minorităților pot conta decisiv

Decizia grupului minorităților este importantă, având în vedere numărul de voturi pe care îl poate aduce în Parlament. În paralel, continuă discuțiile și în interiorul Partidului Național Liberal, unde situația rămâne tensionată înaintea votului pentru noul Guvern. Deocamdată, nu există o poziție oficială finală din partea minorităților, iar anunțul ar putea veni chiar înainte ca parlamentarii să își exprime votul.

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