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Politica· 1 min citire
Minoritățile nu au decis dacă susțin Guvernul Veștea. Când ar putea anunța poziția finală
Varujan Pambuccian
Grupul minorităților naționale nu a luat, până în acest moment, o decizie clară privind susținerea Guvernului propus de premierul desemnat Adrian Veștea, potrivit Realitatea PLUS.
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