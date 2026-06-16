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Politica· 1 min citire

Adrian Veștea a negociat cu grupul parlamentar PACE - Întâi România. Ce au decis în urmă cu puțin timp

Ninel Peia si Adrian Vestea. FOTO: Inquam

Ninel Peia si Adrian Vestea. FOTO: Inquam

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat16 iun. 2026, 11:58
Actualizat16 iun. 2026, 12:04
SursăRealitatea PLUS

Premierul desemnat Adrian Veștea s-a întâlnit marți, la Vila Lac, cu grupul parlamentar PACE - Întâi România, dar și cu Partidul Oamenilor Tineri (POT), în încercarea de a obține susținerea necesară în Parlament.

Adrian Veștea a negociat cu grupul parlamentar PACE - Întâi România

Surse Realitatea PLUS spun că Adrian Veștea și liderii grupului parlamentar PACE - Întâi România au convenit ca premierul desemnat să le pună la dispoziție programul de guvernare și componența viitorului său cabinet.

Ulterior, reprezentanții grupului PACE vor anunța dacă vor susține sau nu noul guvern condus de Adrian Veștea.

PACE nu i-au impus premierului desemnat condiții

Potrivit surselor menționate anterior, cei de la PACE nu i-au impus premierului desemnat condiții, însă au solicitat să vadă măsurile pe care noul Executiv le pregătește pentru români, după guvernarea Bolojan.

Totodată, Adrian Veștea a discutat și cu Partidul Oamenilor Tineri (POT), condus de Ana Maria Gavrilă și urmează să aibă o serie de negocieri cu parlamentarii neafiliați.

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