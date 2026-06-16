Lider UDMR: ”Bolojan nu mai poate fi premier” -VIDEO

Publicat 16 iun. 2026, 15:20 Sursă Realitatea PLUS

Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, a declarat marți că Ilie Bolojan nu mai poate fi premier, iar Guvernul Veștea nu ar putea trece mai departe fără voturile neafiliaților.

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