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Politica· 1 min citire
Lider UDMR: ”Bolojan nu mai poate fi premier” -VIDEO
FOTO: Arhivă
Publicat16 iun. 2026, 15:20
SursăRealitatea PLUS
Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, a declarat marți că Ilie Bolojan nu mai poate fi premier, iar Guvernul Veștea nu ar putea trece mai departe fără voturile neafiliaților.
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