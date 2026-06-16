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Politica· 1 min citire

Lider UDMR: ”Bolojan nu mai poate fi premier” -VIDEO

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat16 iun. 2026, 15:20
SursăRealitatea PLUS

Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, a declarat marți că Ilie Bolojan nu mai poate fi premier, iar Guvernul Veștea nu ar putea trece mai departe fără voturile neafiliaților.

”Am decis că UDMR-ul nu va intra la guvernare”

”Am decis că UDMR-ul nu va intra la guvernare. Motivele acestei decizii sunt următoarele: în acest moment nu vedem cum s-ar putea contura o majoritate transparentă și stabilă în Parlamentul României pentru sprijinul Guvernului Veștea”, a declarat liderul deputaților UDMR.

”Nu vrem să ajungem în aceeași barcă cu neafiliații”

Csoma Botond a subliniat că UDMR nu poate fi ăn aceeași barcă cu paralmentariii neafiliați.

”Am văzut că ar fi nevoie și de voturile neafiliaților care provin din SOS și POT. Am văzut că sunt diverse încercări și în privința AUR-ului și n-am dori să ajungem în aceeași barcă cu acești deputați și senatori neafiliați care vin din aceste partide”, a mai spus acesta.

Potrivit lui, Consiliul Permanent a formulat o recomandare către... dar nu Consiliul Permanent ia decizia dacă nu participăm la guvernare, atunci grupurile reunite din Camera Deputaților și Senat iau decizia în mod autonom și decizia finală va fi luată de grupurile parlamentare”.

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