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Politica· 2 min citire
Negocieri la Vila Lac între liderii PSD și PNL- aripa pro Veștea. Anca Alexandrescu: „Se bazează pe 233 de voturi în acest moment”
Anca Alexandrescu
Publicat16 iun. 2026, 20:25
Actualizat16 iun. 2026, 20:26
SursăRealitatea PLUS
Premierul desemnat Adrian Veștea nu își depune mandatul și merge mai departe cu procedura de formare a guvernului, în ciuda tensiunilor politice din ultimele ore. Potrivit surselor Realitatea PLUS, în acest moment au loc negocieri intense la Vila Lac între lideri ai Partidului Social Democrat și reprezentanți ai Partidului Național Liberal din aripa care îl susține pe Veștea.
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