Nicușor Dan i-a chemat la Palatul Cotroceni pe Adrian Veștea și Sorin Grindeanu. Discuții cruciale după complotul Bolojan-Fritz-UDMR - SURSE

Publicat 16 iun. 2026, 17:12 Actualizat 16 iun. 2026, 17:20 Sursă Realitatea PLUS

Premierul desemnat Adrian Veștea și liderul PSD Sorin Grindeanu au fost chemați astăzi de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, totul după ce UDMR a anunțat că nu va susține executivul, spun surse Realitatea Plus.

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