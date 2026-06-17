AUR îi cere lui Nicușor Dan să își ceară scuze public, înainte de discuțiile pentru susținerea viitorului guvern

Publicat 17 iun. 2026, 10:20 Sursă Realitatea PLUS

AUR transmite că este dispus să discute despre susținerea viitorului guvern, însă solicită mai întâi scuze publice din partea președintelui Nicușor Dan pentru declarațiile prin care reprezentanții formațiunii au fost catalogați drept extremiști, potrivit Realitatea PLUS.

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