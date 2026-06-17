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Politica· 1 min citire

AUR îi cere lui Nicușor Dan să își ceară scuze public, înainte de discuțiile pentru susținerea viitorului guvern

Petrișor Peiu

Petrișor Peiu

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat17 iun. 2026, 10:20
SursăRealitatea PLUS

AUR transmite că este dispus să discute despre susținerea viitorului guvern, însă solicită mai întâi scuze publice din partea președintelui Nicușor Dan pentru declarațiile prin care reprezentanții formațiunii au fost catalogați drept extremiști, potrivit Realitatea PLUS.

Mesajul a fost transmis de Petrișor Peiu, președintele Consiliului Național de Conducere al AUR, care a prezentat și o serie de măsuri economice pe care partidul le consideră necesare pentru ieșirea României din actualele dificultăți financiare.

AUR cere schimbări economice majore

Potrivit lui Petrișor Peiu, România are nevoie de o schimbare radicală a politicilor economice. Printre măsurile propuse de AUR se numără revenirea cotei TVA la 19%, reducerea impozitului pe dividende la 8% și majorarea pragului pentru microîntreprinderi la 500.000 de euro. Liderul formațiunii consideră că aceste măsuri ar putea susține mediul de afaceri și ar contribui la relansarea economiei.

În același mesaj, Petrișor Peiu solicită reluarea indexării pensiilor și acordarea unei priorități mai mari investițiilor în educație. De asemenea, acesta propune amânarea cu cel puțin zece ani a procesului de decarbonizare, argumentând că România trebuie să își protejeze competitivitatea economică și costurile suportate de populație și companii.

Reducerea cheltuielilor statului, nu majorarea taxelor

Reprezentantul AUR susține că soluția pentru reducerea deficitului bugetar nu este creșterea taxelor și impozitelor, ci diminuarea cheltuielilor publice și reformarea aparatului bugetar.

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