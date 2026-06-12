Lovitură dură de la UEFA: CFR Cluj a primit o amendă record. Ardelenii riscă excluderea din cupele europene

Sursă: Realitatea.net

UEFA a aplicat sancțiuni dure pentru șapte cluburi europene care au acumulat restanțe financiare față de terți în sezonul 2025-2026, prin intermediul Organismului de Control Financiar al Cluburilor (CFCB). Printre cele vizate se numără și CFR Cluj, care a primit o amendă de 200.000 de euro și o perioadă de probaţiune de două sezoane.

Cel mai aspru pedepsit club este Dinamo Batumi din Georgia, exclus din cupele europene pentru trei sezoane consecutive, începând cu 2026/27. Decizia inițială fusese luată în martie 2025, dar clubul georgian a contestat-o fără succes în fața Camerei de Apel a CFCB. Cazul mai poate fi atacat la Curtea de Arbitraj Sportiv (CAS) de la Lausanne.

CFR Cluj, sub presiunea datoriilor

Situația financiară a grupării din Gruia rămâne precară. Clujenii au obținut licența europeană in extremis și în sezonul trecut, iar speculațiile privind o posibilă intrare în insolvență au circulat încă din toamnă. CFCB a decis că CFR poate continua să evolueze în competițiile UEFA, dar sub o supraveghere strictă.

Concret, excluderea este suspendată pe o perioadă de probă de două sezoane, 2026-2027 și 2027-2028. Dacă în această perioadă clubul va înregistra noi restanțe, sancțiunea va fi aplicată automat, iar CFR va urma calea Dinamo Batumi.

În aceeași situație cu perioadă de probaţiune se află și albanezii de la FC Ballkani (două sezoane), respectiv FK Budućnost Podgorica și FC Ordabasy Shymkent, ambele cu o perioadă de probaţiune de un sezon.