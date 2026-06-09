Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Dr. Iuliana Anghelescu Lupu, în premieră la Realitatea Plus - VIDEO

Cum ajută uleiul de măsline bronzul? Dr. Iuliana Anghelescu-Lupu vorbește, în premieră la Podcasturile REALITATEA – „Ceva-n PLUS”

„Bronzul este un mecanism de apărare al pielii împotriva radiațiilor ultraviolete. Practic, melanocitele eliberează un pigment, care se depune în celule. Acest pigment absoarbe radiațiile ultraviolete, astfel încât acestea să nu lezeze celulele. Prin urmare, ar trebui să evităm să ne bronzăm.”

Episodul integral poate fi vizionat pe realitatea.net , vineri, 12 iulie, de la ora 15:00.