Realitatea.NET
Promo· 1 min citire

Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Dr. Iuliana Anghelescu Lupu, în premieră la Realitatea Plus - VIDEO

9 iun. 2026, 10:17
Podcast Realitatea PLUS / Dr. Iuliana Anghelescu-Lupu

Podcast Realitatea PLUS / Dr. Iuliana Anghelescu-Lupu

Realitatea.NETArticol scris de Realitatea.NET

Cum ajută uleiul de măsline bronzul? Dr. Iuliana Anghelescu-Lupu vorbește, în premieră la Podcasturile REALITATEA – „Ceva-n PLUS”

„Bronzul este un mecanism de apărare al pielii împotriva radiațiilor ultraviolete. Practic, melanocitele eliberează un pigment, care se depune în celule. Acest pigment absoarbe radiațiile ultraviolete, astfel încât acestea să nu lezeze celulele. Prin urmare, ar trebui să evităm să ne bronzăm.”

Episodul integral poate fi vizionat pe realitatea.net, vineri, 12 iulie, de la ora 15:00.

Citește și:

Mai multe articole despre

podcast realitatea, iuliana anghelescu lupu

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Promo

Mai Multe