Ediție incendiară a emisiunii „100%”, astăzi, de la 20:55. Laurențiu Botin dezvăluie planul lui Bolojan și al acoliților din USR pentru a pune stăpânire pe instituții
Laurențiu Botin
În această seară, de la ora 20:55, aflați în exclusivitate la Realitatea PLUS planul lui Ilie Bolojan și al acoliților din USR pentru a pune stăpânire pe instituții. Războiul dintre palate aruncă toată România în haos. Bolojan și liberalii nu mai vor să plece de la putere până când vor bloca instalarea noului Guvern. Avem înregistrări explozive din ședințele liberalilor. Se pregătește suspendarea președintelui? Este delir total în PNL, oamenii dezlănțuiți de Bolojan îl acuză pe Nicușor Dan de fascism.
Ce urmează după audierea miniștrilor și ce s-a descoperit în anchetele penale care zguduie Guvernul demis, care continuă să dea ordine în țară? Aflați în această seară de la Laurențiu Botin, într-o ediție incendiară 100%, de la ora 20:55.
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