Procesul în dosarul generalului Florin Coldea, amânat până la toamnă

Sursă: Realitate Plus

Curtea de Apel din Capitală pune pe pauză procesul lui Florian Coldea. Magistrații au decis amânarea dosarului său până la finalul lunii septembrie. Asta în condițiile în care Coldea a lipsit până acum de la mai multe termene în instanță.

Curtea de Apel București a decis să amâne reluarea procesului până pe data de 28 septembrie anul acesta. Această decizie vine în contextul în care fostul general Florian Coldea a absentat de la foarte multe termene până acum și beneficiază, așadar, în continuare, de o lungă pauză până la reluarea procesului, potrivit Realitatea Plus.

Miza acestui proces este una uriașă, în condițiile în care DNA îi acuză pe foștii capi ai serviciilor secrete că ar fi pus bazele unui grup infracțional organizat, profilat în special pe trafic de influență și spălare de bani.

Schema funcționa relativ simplu: generalii foloseau firme de consultanță paravan și case de avocatură pentru a promite oamenilor de afaceri cu probleme în justiție obținerea unor sentințe mai bune sau chiar înlăturarea acuzațiilor, în schimbul unor sume importante de bani.

Până la toamnă, când procesul se va relua, persoanele implicate în acest dosar beneficiază de prezumția de nevinovăție, iar în acest moment generalul Florian Coldea nu are nicio măsură restrictivă pe numele său. Poate pleca liniștit în vacanță și poate părăsi fără probleme granițele țării.