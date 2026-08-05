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Justitie· 1 min citire
Șefii din industria de armament, acuzați de luare de mită, vor să fie liberi. DNA îi vrea în arest
Sume uriașe găsite la perchezitiile DNA
Publicat5 aug. 2026, 10:54
SursăRealitate Plus
Directorii fabricilor de la București și Cugir au contestat măsura arestului la domiciliu și cer să fie lăsați în libertate. Și procurorii DNA sunt nemulțumiți de decizia magistraților și cer arestarea preventivă. Între timp, ancheta continuă. Urmează perchezițiile informatice ale telefoanelor și dispozitivelor ridicate în urma descinderilor. Suspecții trebuie să explice și proveniența sumelor de bani găsite în locuințele lor, ascunse în plicuri și sacoșe.
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