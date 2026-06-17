Ce se întâmplă în organism dacă mănânci pepene în fiecare zi. Nutriționiștii explică beneficiile și posibilele efecte

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iun. 2026, 12:05

Pepenele verde este unul dintre cele mai consumate fructe în sezonul cald, datorită gustului dulce și conținutului ridicat de apă. Pe lângă faptul că ajută la hidratare, acest fruct aduce organismului vitamine, minerale și antioxidanți importanți. Nutriționiștii spun că inclus în mod echilibrat în alimentația zilnică, pepenele poate avea mai multe efecte benefice asupra sănătății.

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