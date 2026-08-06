Valul de căldură pune roșiile în pericol. Trucuri simple pentru plante sănătoase și o recoltă bogată la toamnă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 aug. 2026, 19:58

Temperaturile extreme din ultima perioadă pun la grea încercare culturile din grădină, iar roșiile sunt printre plantele cele mai afectate de valurile de căldură. Arșița, lipsa apei și solul supraîncălzit pot duce la ofilirea frunzelor, căderea florilor, apariția bolilor și scăderea producției. Cu toate acestea, prin câteva măsuri simple de îngrijire, plantele pot fi menținute sănătoase și productive până la începutul toamnei.

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