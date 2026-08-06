Valul de căldură pune roșiile în pericol. Trucuri simple pentru plante sănătoase și o recoltă bogată la toamnă

Temperaturile extreme din ultima perioadă pun la grea încercare culturile din grădină, iar roșiile sunt printre plantele cele mai afectate de valurile de căldură. Arșița, lipsa apei și solul supraîncălzit pot duce la ofilirea frunzelor, căderea florilor, apariția bolilor și scăderea producției. Cu toate acestea, prin câteva măsuri simple de îngrijire, plantele pot fi menținute sănătoase și productive până la începutul toamnei.
Udarea corectă, cheia unei recolte bogate
În perioadele de caniculă, roșiile au nevoie de apă constantă, dar nu de udări superficiale și dese. Ideal este ca udarea să se facă dimineața devreme sau seara, direct la baza plantei, pentru ca apa să ajungă în profunzimea solului.
Specialiștii recomandă evitarea udării pe frunze, deoarece umezeala menținută pe partea aeriană a plantei favorizează apariția bolilor fungice. Un strat de mulci format din paie, frunze uscate sau compost ajută la păstrarea umidității și protejează rădăcinile de temperaturile ridicate.
Protejează plantele de soarele puternic
Deși roșiile iubesc lumina, temperaturile foarte mari pot afecta dezvoltarea fructelor. La peste 35 de grade Celsius, polenul poate deveni mai puțin fertil, iar florile pot cădea înainte să formeze roșii.
În zilele de arșiță, plantele pot fi protejate cu plase de umbrire amplasate deasupra culturii, mai ales în orele de vârf. De asemenea, este important ca plantele să fie bine aerisite și să nu fie înghesuite, pentru a reduce riscul apariției manei și altor boli.
Îndepărtează frunzele afectate și susține planta
Pe măsură ce sezonul avansează, frunzele de la baza tufelor pot îngălbeni sau se pot usca. Acestea trebuie îndepărtate pentru a îmbunătăți circulația aerului și pentru a împiedica răspândirea bolilor.
Roșiile trebuie legate în continuare de araci sau suporturi, deoarece plantele încărcate cu fructe se pot rupe ușor. Copilitul regulat, acolo unde este recomandat pentru soiul cultivat, ajută planta să își concentreze energia asupra fructelor existente.
Hrănește plantele pentru roșiile de toamnă
După primul val de producție, plantele au nevoie de nutrienți pentru a continua să formeze fructe. Fertilizările ușoare cu îngrășăminte bogate în potasiu pot susține coacerea și gustul roșiilor. Excesul de azot trebuie evitat, deoarece poate stimula creșterea frunzelor în detrimentul fructelor.
De asemenea, verificarea regulată a plantelor este esențială. Păduchii, musculița albă sau semnele de mană trebuie depistate rapid pentru ca tratamentele să fie eficiente.
Pregătește grădina pentru o recoltă târzie
Pentru a avea roșii și în septembrie sau chiar octombrie, grădinarii trebuie să păstreze plantele sănătoase în această perioadă dificilă. Udarea echilibrată, protejarea de căldura extremă, hrănirea corectă și eliminarea frunzelor bolnave pot prelungi perioada de producție și pot aduce o recoltă bogată până la venirea vremii reci.