Sărbătoarea zilei, luni, 21 septembrie: Sfântul Proroc Iona și Sfântul Apostol Codrat, pomeniți azi

Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 sept. 2026, 07:14

Biserica Ortodoxă îi prăznuiește pe 21 septembrie pe Sfântul Proroc Iona și pe Sfântul Apostol Codrat, alături de alți sfinți mucenici și cuvioși. Ziua de sărbătoare aduce în atenție viețile unor oameni care și-au dedicat existența credinței și vestirii Cuvântului lui Dumnezeu.

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