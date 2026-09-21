Sărbătoarea zilei, luni, 21 septembrie: Sfântul Proroc Iona și Sfântul Apostol Codrat, pomeniți azi

Biserica Ortodoxă îi prăznuiește pe 21 septembrie pe Sfântul Proroc Iona și pe Sfântul Apostol Codrat, alături de alți sfinți mucenici și cuvioși. Ziua de sărbătoare aduce în atenție viețile unor oameni care și-au dedicat existența credinței și vestirii Cuvântului lui Dumnezeu.
Sfântul Proroc Iona, cinstit pe 21 septembrie
Pe 21 septembrie, creștinii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Proroc Iona, fiul lui Amatie. Potrivit tradiției, mama sa era văduvă și locuia în Sarepta Sidonului, unde l-a găzduit și l-a hrănit pe Sfântul Proroc Ilie în timpul unei perioade de foamete.
Prezența prorocului Ilie în casa văduvei a fost însoțită de o minune: făina din vas nu s-a terminat, iar untdelemnul din urcior nu s-a împuținat. Dumnezeu a purtat astfel de grijă familiei care îl primise pe proroc.
În acea perioadă, Iona era încă un copil. El s-a îmbolnăvit grav și a murit, iar întâmplarea avea să fie legată de una dintre minunile săvârșite prin rugăciunea prorocului Ilie.
Sfântul Apostol Codrat, propovăduitor al Evangheliei
Tot la 21 septembrie este pomenit Sfântul Apostol Codrat, unul dintre cei Șaptezeci de Apostoli ai Mântuitorului. El a trăit în secolul al II-lea și a vestit credința creștină în Atena și Magnesia.
Prin predica sa, Sfântul Codrat a contribuit la răspândirea învățăturii creștine și la combaterea practicilor idolatre. Misiunea sa nu a fost lipsită de primejdii, întrucât propovăduirea Evangheliei a stârnit împotrivirea unor păgâni.
Potrivit tradiției, sfântul a fost bătut cu pietre, întemnițat și supus foamei, până când și-a încredințat sufletul lui Dumnezeu. A trecut la cele veșnice în timpul împăratului Adrian, care a domnit între anii 117 și 138.
Apologia adresată împăratului Adrian
Sfântului Codrat îi este atribuită o Apologie a creștinismului, lucrare pe care ar fi prezentat-o împăratului Adrian. Tradiția bisericească relatează că împăratul a fost impresionat de argumentele acesteia și a dispus încetarea persecuțiilor împotriva creștinilor, cu excepția cazurilor în care aceștia erau acuzați de infracțiuni civile.
Alți sfinți pomeniți pe 21 septembrie
În aceeași zi, Biserica îi mai pomenește pe:
Sfântul Cuvios Iona Savaitul;
Sfântul Mucenic Eusebie;
Sfinții Mucenici Eusebie, Nestavu și Zinon, frați;
Sfinții Meletie și Isachie, episcopii Ciprului;
Sfântul Mucenic Prisc și cei șase mucenici care au fost paznici ai împăratului Maximian.
Sfântul pomenit pe 22 septembrie
Pe 22 septembrie, credincioșii îl prăznuiesc pe Sfântul Ierarh Mucenic Teodosie de la Mănăstirea Brazi, cunoscut pentru mărturisirea credinței și jertfa sa.
Sarbatoare 21 martie: Sfântul Ierarh Iacob Mărturisitorul
sursa: crestinortodox.ro