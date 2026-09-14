Semnal favorabil pentru Kiev! Polonia nu va bloca deschiderea negocierilor pentru aderarea Ucrainei la UE

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 sept. 2026, 08:23

Polonia nu va bloca deschiderea unor noi etape de negociere privind aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană, a declarat duminică ministrul polonez de Externe, Radoslaw Sikorski, aflat la Kiev. Varșovia susține, astfel, avansarea procesului de integrare europeană a Ucrainei, chiar dacă avertizează că negocierile nu vor fi ușoare și nici rapide, relatează Mediafax.

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