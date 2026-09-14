Realitatea.NET
Extern· 2 min citire

Semnal favorabil pentru Kiev! Polonia nu va bloca deschiderea negocierilor pentru aderarea Ucrainei la UE

Steagurile Ucrainei și Poloniei/ Profimedia

Steagurile Ucrainei și Poloniei/ Profimedia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 sept. 2026, 08:23

Polonia nu va bloca deschiderea unor noi etape de negociere privind aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană, a declarat duminică ministrul polonez de Externe, Radoslaw Sikorski, aflat la Kiev. Varșovia susține, astfel, avansarea procesului de integrare europeană a Ucrainei, chiar dacă avertizează că negocierile nu vor fi ușoare și nici rapide, relatează Mediafax.

„Vreau să confirm încă o dată că negocierile privind aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană nu vor fi ușoare, la fel cum nu au fost nici ale noastre atunci când am aderat. Însă Polonia nu va bloca deschiderea clusterelor de negociere. Asta nu înseamnă că le vom închide rapid. Dar, potrivit Comisiei Europene, Ucraina este deja pregătită pentru negocieri”, a declarat ministrul polonez de Externe în cadrul unui briefing comun cu omologul său ucrainean, Andrii Sîbiha, potrivit unui corespondent al agenției Ukrinform.

Mesajul transmis de Varșovia reprezintă un semnal favorabil pentru Kiev, în condițiile în care deschiderea clusterelor de negociere este o etapă importantă în procesul de aderare la UE.

Mesajul Varșoviei

Sikorski a declarat că este încrezător că Ucraina va finaliza procesul de implementare a Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, în special a Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA).

Finalizarea acestui proces ar permite Ucrainei să devină parte a pieței unice a Uniunii Europene chiar înainte de aderarea efectivă la blocul comunitar, a mai precizat ministrul polonez.

Declarațiile de la Kiev indică astfel sprijinul Poloniei pentru continuarea etapelor de negociere privind aderarea Ucrainei la UE, în timp ce Varșovia subliniază că procesul va presupune în continuare negocieri dificile și îndeplinirea criteriilor necesare.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

Poloniaucrainaueaderare ue

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Extern

Mai Multe