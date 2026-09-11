Bruxelles dă drumul la robinetul de bani pentru Ucraina. Kievul poate cumpăra acum rachete Patriot de miliarde de euro

Publicat 11 sept. 2026, 16:13 Sursă Agerpres

Comisia Europeană a aprobat vineri o nouă tranșă din programul european de sprijin financiar destinat Ucrainei. Valoarea acesteia ajunge la 6,1 miliarde de euro, iar o parte importantă a banilor va putea fi folosită pentru cumpărarea unor rachete Patriot.

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