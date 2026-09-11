Bruxelles dă drumul la robinetul de bani pentru Ucraina. Kievul poate cumpăra acum rachete Patriot de miliarde de euro

Comisia Europeană a aprobat vineri o nouă tranșă din programul european de sprijin financiar destinat Ucrainei. Valoarea acesteia ajunge la 6,1 miliarde de euro, iar o parte importantă a banilor va putea fi folosită pentru cumpărarea unor rachete Patriot.
Decizia reprezintă o componentă a programului european de asistență financiară pentru Ucraina, în valoare totală de 90 de miliarde de euro. Particularitatea noii tranșe este că statele membre ale Uniunii Europene au acceptat o derogare de la condițiile inițiale ale programului, permițând Kievului să utilizeze fondurile și pentru achiziționarea de interceptoare Patriot.
Comisia Europeană a precizat că banii aprobați vor putea finanța mai multe categorii de produse destinate apărării, printre care sisteme și echipamente pentru apărarea aeriană și antirachetă, muniție, drone și mijloace de război electronic.
Din cele 6,1 miliarde de euro, 3,2 miliarde pot merge către Patriot
Programul european de 90 de miliarde de euro este structurat sub forma unui împrumut acordat Ucrainei. Din această sumă, Kievul urmează să primească, în tranșe, până la sfârșitul anului viitor, 60 de miliarde de euro pentru achiziții militare și alte 30 de miliarde de euro pentru acoperirea deficitului bugetar.
Rambursarea împrumutului de către Ucraina este legată de eventualele reparații de război pe care Rusia ar urma să le plătească. Kievul va trebui să returneze banii numai dacă Rusia va achita aceste reparații. În caz contrar, responsabilitatea rambursării revine statelor membre ale UE care au acceptat să garanteze împrumutul.
Ungaria, Cehia și Slovacia sunt singurele state membre care au refuzat să ofere această garanție.
Din noua tranșă de 6,1 miliarde de euro, 3,2 miliarde de euro sunt destinate achiziției de interceptoare Patriot. Utilizarea banilor pentru echipamente produse în Statele Unite a devenit posibilă după ce statele UE au aprobat derogarea de la regulile programului.
UE cerea inițial prioritate pentru echipamentele europene
Una dintre regulile stabilite pentru acordarea împrumutului prevedea ca Ucraina să acorde prioritate echipamentelor de apărare fabricate în Uniunea Europeană.
Problema este că Europa nu dispune, în cantități suficiente, de un sistem antiaerian comparabil cu Patriot. Alternativa europeană este sistemul franco-italian SAMP/T, însă disponibilitatea acestuia este redusă.
În aceste condiții, statele membre ale UE au acceptat o excepție de la condițiile programului. Astfel, fondurile europene pot fi utilizate și pentru cumpărarea interceptoarelor Patriot, chiar dacă acestea sunt produse în Statele Unite.
Decizia permite, de asemenea, Ucrainei să cumpere rachete PAC-3 destinate sistemelor Patriot.
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a explicat că noua tranșă este destinată mai multor tipuri de echipamente militare.
„Astăzi, am aprobat 6,1 miliarde de euro pentru a ajuta Ucraina să achiziționeze diferite produse de apărare în domeniul apărării aeriene și antirachetă, al muniției, al dronelor și al războiului electronic. Cu această aprobare, Ucraina poate achiziționa acum și echipamentul Patriot de care are nevoie pentru a-și proteja mai bine cerul de atacurile fără discriminare ale Rusiei. Împreună cu statele noastre membre și cu NATO, vom continua să obținem rezultate pentru Ucraina, consolidând în același timp propria apărare a Europei”, a transmis președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
Cinci derogări pentru achizițiile militare ale Ucrainei
Fondurile eliberate prin această tranșă pot fi folosite pentru cumpărarea unor produse de apărare atât de la companii din Uniunea Europeană, cât și de la întreprinderi ucrainene.
În urma acordului încheiat luni de statele membre ale UE, decizia introduce cinci derogări de la condițiile standard de eligibilitate prevăzute în cadrul programului.
Trei dintre aceste derogări vizează drone și componente fabricate în Ucraina, chiar dacă acestea depășesc pragurile de cost stabilite prin regulile programului.
Celelalte două derogări se referă la echipamente produse în Statele Unite. Printre acestea se află, în special, rachetele PAC-3 destinate sistemelor Patriot.
Achizițiile de echipamente americane pot fi realizate inclusiv prin mecanismul PURL coordonat de NATO.
Cum funcționează mecanismul PURL
PURL este mecanismul prin care țări europene membre ale NATO, alături de Canada, cumpără din Statele Unite arme și muniții destinate Ucrainei.
Prin intermediul acestui mecanism, echipamentele militare americane sunt achiziționate de statele participante și direcționate ulterior către Ucraina.
Includerea acestui mecanism în cadrul derogărilor aprobate pentru noua tranșă europeană extinde posibilitățile Kievului de a utiliza banii împrumutului pentru achiziții de echipamente produse în SUA, în special pentru rachetele PAC-3.
Zelenski a cerut mai multe rachete Patriot
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a solicitat în repetate rânduri aliaților Ucrainei să furnizeze mai multe rachete Patriot, necesare pentru apărarea antiaeriană a țării.
Accesul Ucrainei la aceste rachete a devenit însă mai dificil în contextul în care războiul pornit de SUA împotriva Iranului a afectat sever stocurile disponibile de rachete Patriot.
Din cauza diminuării acestor stocuri, Washingtonul își conservă propriile rezerve și a redus drastic livrările de rachete de acest tip către Ucraina.
Noua posibilitate de finanțare oferită prin împrumutul european îi permite astfel Kievului să folosească fonduri europene pentru achiziționarea unor rachete Patriot, inclusiv a variantelor PAC-3.
Ucraina ar putea cumpăra aproximativ o mie de rachete Patriot
Potrivit ministrului ucrainean al apărării, Evgheni Hmara, fondurile eliberate prin noua tranșă a împrumutului european ar putea permite Ucrainei să achiziționeze aproximativ o mie de rachete Patriot.
Livrarea acestora nu ar urma însă să se producă integral imediat. Cea mai mare parte a rachetelor ar urma să ajungă în Ucraina abia în anii următori.
În acest context, ministrul ucrainean al apărării le-a cerut statelor care susțin Ucraina în războiul împotriva Rusiei să accelereze ajutorul militar oferit Kievului și să trimită echipamente din propriile stocuri militare.