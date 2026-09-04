Trei uragane se află simultan în Pacific. Fenomenul rar nu s-a mai produs de 11 ani

Publicat 4 sept. 2026, 17:40 Actualizat 4 sept. 2026, 17:41

Pacificul traversează un episod meteorologic neobișnuit: trei sisteme tropicale, Lowell, Karina și Marie, sunt active în același timp. Un astfel de fenomen nu a mai fost înregistrat din 2015, când uraganele Kilo, Ignacio și Jimena s-au format simultan în această zonă. Meteorologii urmăresc cu atenție evoluția furtunilor, în condițiile în care Hawaii și coasta de sud a Californiei ar putea resimți unele dintre efectele acestora.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre uraganepacificsisteme tropicale