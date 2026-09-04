Trei uragane se află simultan în Pacific. Fenomenul rar nu s-a mai produs de 11 ani

Pacificul traversează un episod meteorologic neobișnuit: trei sisteme tropicale, Lowell, Karina și Marie, sunt active în același timp. Un astfel de fenomen nu a mai fost înregistrat din 2015, când uraganele Kilo, Ignacio și Jimena s-au format simultan în această zonă. Meteorologii urmăresc cu atenție evoluția furtunilor, în condițiile în care Hawaii și coasta de sud a Californiei ar putea resimți unele dintre efectele acestora.
Activitatea tropicală din Pacific a ajuns la un nivel neobișnuit, după ce trei sisteme distincte au ajuns să evolueze concomitent în Pacificul Central și de Est.
Lowell, Karina și Marie au fiecare propriul centru de rotație și se află suficient de apropiate încât toate cele trei sisteme să poată fi observate într-o singură imagine realizată din satelit.
Lowell, Karina și Marie, active în același timp
Prezența simultană a celor trei uragane reprezintă un fenomen rar. Ultima situație comparabilă a avut loc în 2015, când Kilo, Ignacio și Jimena erau active în același timp în Pacific.
Dintre sistemele monitorizate în prezent, Lowell este considerat cel mai puternic și cel care ridică cele mai multe semne de întrebare în privința evoluției sale.
Meteorologii urmăresc traiectoria furtunii și posibilitatea ca aceasta să influențeze condițiile meteorologice din apropierea insulelor Hawaii.
Lowell a ajuns temporar la categoria 5
Potrivit informațiilor prezentate de weather.com, uraganul Lowell a fost evaluat pentru o perioadă la categoria 5, înainte de a coborî la categoria 4.
Evoluția sa este urmărită îndeaproape din cauza posibilului impact asupra zonei Hawaii. Traiectoria exactă a unui sistem tropical se poate modifica, motiv pentru care specialiștii monitorizează permanent datele meteorologice.
Și Karina a fost încadrată la categoria 4, ceea ce evidențiază intensitatea ridicată a activității tropicale din Pacific.
Marie ar putea aduce valuri mari în California
Cel de-al treilea sistem, Marie, este monitorizat de meteorologi chiar dacă, la momentul informațiilor prezentate, era o furtună tropicală.
Specialiștii iau în calcul posibilitatea ca Marie să se intensifice și să atingă din nou statutul de uragan.
Printre efectele anticipate se numără valuri puternice și curenți marini periculoși în zona de coastă a Californiei de Sud.
Există, de asemenea, posibilitatea ca influența sistemului să se extindă către regiunea San Diego și Los Angeles, în funcție de evoluția și traiectoria furtunii.
De ce este neobișnuit ca trei uragane să fie active simultan?
Lowell, Karina și Marie sunt sisteme tropicale distincte, însă evoluează în aceeași perioadă și într-o zonă relativ apropiată a Pacificului.
Faptul că cele trei centre pot fi observate simultan de sateliți face ca episodul să fie unul deosebit de interesant pentru meteorologi.
Ultima dată când trei uragane au fost active în același timp în Pacific a fost în 2015, când Kilo, Ignacio și Jimena au evoluat simultan.
Hawaii și California, printre zonele monitorizate
Hawaii se află printre regiunile urmărite cu atenție din cauza traiectoriei uraganului Lowell.
În cazul Californiei de Sud, interesul meteorologilor este legat în special de posibilele efecte produse de Marie. Valurile mari și curenții puternici pot reprezenta un pericol pentru persoanele aflate în apropierea litoralului, chiar dacă centrul unei furtuni nu ajunge direct pe coastă.
Deocamdată, evoluția celor trei sisteme rămâne principala preocupare a specialiștilor, iar orice modificare a traiectoriilor poate schimba impactul prognozat asupra zonelor de coastă.
Activitatea tropicală intensă din Pacific este pusă în context și în legătură cu fenomenul El Niño, cunoscut pentru influența pe care o poate avea asupra circulației atmosferice și asupra condițiilor meteorologice din mai multe regiuni ale lumii.
Prezența simultană a celor trei sisteme tropicale atrage astfel atenția meteorologilor, care analizează atât intensitatea furtunilor, cât și condițiile atmosferice și oceanice care favorizează dezvoltarea lor.
Pentru moment, Lowell, Karina și Marie rămân trei sisteme distincte, iar specialiștii continuă să urmărească evoluția lor și eventualele efecte asupra Hawaii și Californiei de Sud.