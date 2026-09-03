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Centrala de la Cernavodă rămâne închisă încă 10 zile

Centrala de la Cernavodă

Centrala de la Cernavodă

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat3 sept. 2026, 18:30
SursăRealitatea PLUS

Centrala Nucleară de la Cernavodă rămâne închisă. Potrivit autorităților, aceasta nu va fi pornită în următoarele zece zile din cauza nivelului scăzut al Dunării.

Ce se întâmplă cu Centrala de la Cernavodă?

Anunțul a fost făcut de Cristian Bușoi, secretarul de stat în Ministerul Energiei. Dacă nivelul Dunării va scădea din nou, autoritățile au în plan să amplaseze mai multe nave și barje, pentru a direcționa apa spre centrală.

După aceea, se va realiza o închidere modulară cu pontoane și hidrobaraje pe o secțiune de aproximativ 170 de metri, în zona canalului de racord al centralei. În cazul în care aceste măsuri nu dau rezultate, vor fi puse în funcțiune pompe de mare capacitate.

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