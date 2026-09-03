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Mediu· 1 min citire
Centrala de la Cernavodă rămâne închisă încă 10 zile
Centrala de la Cernavodă
Publicat3 sept. 2026, 18:30
SursăRealitatea PLUS
Centrala Nucleară de la Cernavodă rămâne închisă. Potrivit autorităților, aceasta nu va fi pornită în următoarele zece zile din cauza nivelului scăzut al Dunării.
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