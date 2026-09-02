Amendă uriașă în Vâlcea pentru arderea componentelor auto. Un bărbat a încercat să recupereze cuprul din ele

Un bărbat în vârstă de 39 de ani din Râmnicu Vâlcea a fost amendat cu 30.000 de lei de jandarmi, după ce a fost surprins în timp ce incendia componente auto provenite din dezmembrări. Fumul negru și dens i-a alertat pe oamenii legii, care au intervenit pentru a verifica sursa acestuia.
Incidentul a avut loc marți, 1 septembrie, în zona străzii Izvorului din municipiul Râmnicu Vâlcea. Patrula de jandarmi aflată în teren a observat de la distanță un nor consistent de fum negru și a mers în zona respectivă pentru a identifica sursa.
Bărbatul ardea componente auto pentru a scoate cuprul
În urma verificărilor, jandarmii au identificat un localnic de 39 de ani care ardea resturi provenite din dezmembrări auto.
Potrivit Inspectoratului de Jandarmi Județean Vâlcea, bărbatul recurgea la această metodă pentru a recupera cuprul aflat în interiorul componentelor.
Intervenția a scos la iveală și efectele produse de arderea materialelor. Resturile incendiate au generat un fum gros, de culoare neagră, însoțit de un miros puternic.
Fumul rezultat era toxic
Arderea necontrolată a componentelor provenite din dezmembrări poate duce la eliberarea în atmosferă a unor substanțe periculoase. În cazul de față, jandarmii au constatat că activitatea desfășurată de bărbat a produs fum dens și toxic.
Pe lângă disconfortul provocat de miros și fum, astfel de practici pot avea consecințe asupra calității aerului și pot reprezenta un risc pentru mediul înconjurător și sănătatea oamenilor din apropiere.
Amendă de 30.000 de lei pentru încălcarea legislației privind deșeurile
Pentru fapta constatată, bărbatul a fost sancționat contravențional cu 30.000 de lei.
Amenda a fost aplicată pentru încălcarea prevederilor legale referitoare la regimul deșeurilor, autoritățile atrăgând atenția asupra consecințelor pe care le poate avea arderea unor astfel de materiale.
Jandarmii avertizează asupra pericolului arderii deșeurilor
Jandarmeria Vâlcea le reamintește cetățenilor că arderea deșeurilor nu este o metodă sigură de eliminare a acestora. În cazul unor materiale provenite din dezmembrări auto, arderea poate produce fum și substanțe toxice care ajung în aer.
Autoritățile recomandă respectarea legislației privind gestionarea deșeurilor și evitarea oricăror activități de ardere necontrolată a acestora.