Incendii de vegetație în mai multe județe din România. Zeci de hectare de pădure și terenuri uscate au fost distruse de flăcări

Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 aug. 2026, 16:08

Canicula și lipsa precipitațiilor favorizează izbucnirea și extinderea rapidă a incendiilor de vegetație. În ultimele zile, zeci de hectare de terenuri uscate și fond forestier au fost afectate de flăcări în mai multe zone din România, iar pompierii continuă să intervină pentru lichidarea focarelor.

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