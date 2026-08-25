Incendii de vegetație în mai multe județe din România. Zeci de hectare de pădure și terenuri uscate au fost distruse de flăcări

Canicula și lipsa precipitațiilor favorizează izbucnirea și extinderea rapidă a incendiilor de vegetație. În ultimele zile, zeci de hectare de terenuri uscate și fond forestier au fost afectate de flăcări în mai multe zone din România, iar pompierii continuă să intervină pentru lichidarea focarelor.
Cea mai dificilă situație este în județul Bihor, unde numai în ultimele 24 de ore au fost raportate 14 incendii. În total, suprafața afectată depășește 30 de hectare.
În paralel, pompierii din Cluj continuă intervenția în zona Mărișel, unde un incendiu izbucnit în urmă cu câteva zile a fost favorizat de terenul dificil, vegetația uscată și vânt.
14 incendii într-o singură zi în Bihor
Potrivit ISU Bihor, în ultimele 24 de ore, echipajele de intervenție au fost solicitate la 14 incendii de vegetație și fond forestier izbucnite în mai multe localități.
Flăcările au afectat peste 30 de hectare. Mai mult de 13 hectare de terenuri virane au fost cuprinse de incendii în localități precum Buntești, Poclușa de Barcău, Tinăud, Husasău de Tinca, Belejeni, Brusturi, Oșand, Poienii de Sus, Salonta și Bicăcel.
În zonele împădurite, suprafața afectată a fost estimată la aproximativ 17 hectare, în Tărcăița, Corbești și Valea lui Mihai.
Incendiu la Belejeni. Flăcările au distrus vegetația și au afectat pomi și stupi
Una dintre intervențiile dificile a avut loc în localitatea Belejeni. Un incendiu izbucnit la vegetația uscată s-a extins pe aproximativ trei hectare.
Flăcările au afectat și aproximativ 100 de pomi fructiferi și 60 de stupi. Pompierii militari de la Secția Beiuș au intervenit alături de membrii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Drăgănești.
Intervenția rapidă a echipajelor a împiedicat extinderea focului către o cabană de locuit și a permis protejarea stupilor și a unui sistem fotovoltaic format din opt panouri.
Anchetatorii au stabilit drept cauză probabilă producerea unor scântei mecanice în timpul folosirii unui dispozitiv pentru afumarea stupilor.
Aproape nouă hectare afectate de incendiu la Corbești
O situație importantă a fost înregistrată și în localitatea Corbești. Acolo, incendiul a afectat aproximativ cinci hectare de vegetație uscată de pe terenuri virane, dar și alte patru hectare de litieră forestieră.
Pentru stingerea focului au intervenit echipaje ale Gărzii de Pompieri 1 Mai și Detașamentului 1 Oradea, sprijinite de voluntarii din cadrul SVSU Ceica.
La Valea lui Mihai, flăcările s-au extins pe aproximativ cinci hectare, afectând litiera pădurii și puieți de salcâm.
Pompierii avertizează: vegetația uscată poate accelera propagarea focului
ISU Bihor atrage atenția că temperaturile ridicate, seceta și lipsa precipitațiilor creează condiții favorabile pentru izbucnirea și dezvoltarea rapidă a incendiilor.
Un focar aparent mic se poate extinde într-un timp foarte scurt și poate ajunge la păduri, gospodării sau alte construcții aflate în apropiere.
Pompierii le cer oamenilor să respecte regulile de prevenire a incendiilor și să manifeste maximum de responsabilitate atunci când folosesc focul în apropierea terenurilor acoperite de vegetație uscată.
Incendiul din Mărișel, greu de stins
Probleme sunt și în județul Cluj, unde pompierii au reluat marți dimineață intervenția în zona împădurită din apropierea localității Mărișel, în zona Crucea Iancului.
Incendiul a izbucnit sâmbătă, iar operațiunile de stingere continuă atât la sol, cât și din aer.
La fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere, opt pompieri și opt localnici. Intervenția este sprijinită de un elicopter al Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne, echipat cu un dispozitiv tip „Bambi Bucket”, capabil să transporte aproximativ 2.500 de litri de apă.
17 deversări de apă din elicopter
Pompierii au acționat la sol în zonele accesibile, în timp ce elicopterul a intervenit asupra focarelor care nu puteau fi atinse de echipele terestre.
Până în prezent, au fost realizate 17 deversări de apă, ceea ce a dus la reducerea considerabilă a intensității focarelor.
Intervenția rămâne dificilă din cauza cantității mari de vegetație uscată, a pantelor care ajung până la 70 de grade, a temperaturilor ridicate și a vântului puternic. Aceste condiții favorizează și reaprinderea unor focare deja stinse.
Echipajele rămân în zonă pentru identificarea și eliminarea tuturor focarelor, astfel încât incendiul să nu se extindă.
Incendiu și la Alba Iulia
Un alt incendiu de vegetație uscată a fost semnalat în municipiul Alba Iulia. Suprafața afectată este de aproximativ 1.000 de metri pătrați.
Intervenția a fost suplimentată, iar în zonă acționează cinci autospeciale de stingere și aproximativ 20 de militari ai ISU Alba, alături de pompieri voluntari din Alba Iulia și Teiuș.
La momentul intervenției, incendiul se manifesta cu flacără și degajări de fum, iar pompierii acționau pentru limitarea extinderii și protejarea obiectivelor din apropiere.
Canicula și seceta cresc riscul de incendii
Incendiile raportate în Bihor, Cluj și Alba vin într-o perioadă în care temperaturile ridicate și deficitul de precipitații au dus la uscarea accentuată a vegetației.
Pompierii recomandă populației să evite folosirea focului în zonele cu vegetație uscată și să nu lase nesupravegheate surse de foc. În condiții de vânt și secetă, chiar și o scânteie poate declanșa un incendiu care se extinde rapid pe suprafețe mari.