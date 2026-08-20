Alertă de mediu la Slobozia! Ape uzate, deversate direct în râul Ialomița

Scris de Iulian Budusan Publicat: 20 aug. 2026, 16:10

Inspectorii de mediu au declanșat starea de alertă la Slobozia după ce au descoperit că ape uzate, insuficient epurate, erau deversate direct în râul Ialomița. În urma neregulilor grave constatate, furnizorul local de apă a rămas fără autorizație de funcționare.

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