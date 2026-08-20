Alertă de mediu la Slobozia! Ape uzate, deversate direct în râul Ialomița

Inspectorii de mediu au declanșat starea de alertă la Slobozia după ce au descoperit că ape uzate, insuficient epurate, erau deversate direct în râul Ialomița. În urma neregulilor grave constatate, furnizorul local de apă a rămas fără autorizație de funcționare.
Declanșarea stării de alertă la Slobozia vine ca o măsură de urgență adoptată de autorități pentru a preveni un blocaj major în comunitate, după ce furnizorului local de apă și canalizare, SC Urban SA, i-a fost suspendată autorizația de mediu pentru șase luni. Decizia drastică a fost luată de Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate (ANMAP) din cauza depășirilor repetate ale normelor de poluare și a neîndeplinirii măsurilor remediale impuse în urma controalelor.
Sancțiunea a fost aplicată în urma sesizărilor legate de mirosul insuportabil din oraș, verificările efectuate cu un autolaborator confirmând depășiri zilnice ale concentrației de hidrogen sulfurat. Problemele au culminat cu deversarea apei neepurate în râul Ialomița, pe fondul fapului că stația de epurare este nefuncțională.
Sinteza declarațiilor și măsurilor asumate
Prefectul județului Ialomița, Mihai Tănăsescu, a precizat că activarea stării de alertă a fost singura cale legală pentru a evita oprirea furnizării apei. O eventuală sistare a serviciilor ar fi generat un risc epidemiologic uriaș, forțând închiderea Spitalului Județean, a școlilor și a peste 1.900 de firme.
Privind calitatea apei, prefectul a admis că există neîncredere cronică în rândul populației, menționând că testele oficiale oferă rezultate contradictorii, iar majoritatea localnicilor consumă apă îmbuteliată.
Cauza avariei la stația de epurare este pusă pe seama deversărilor ilegale de substanțe periculoase făcute de anumiți agenți economici la începutul anului, care au distrus treapta biologică a stației (bacteriile folosite la epurare). Echipamentele nu au mai beneficiat de investiții majore din anii '80.
Operatorul SC Urban SA a confirmat că decizia de suspendare a intrat în vigoare pe 18 august 2026, însă a dat asigurări că va continua furnizarea apei și preluarea apelor uzate în Slobozia și în comunele limitrofe (Ciulnița, Cosâmbești, Scânteia și Mărculești) pe durata derulării lucrărilor de remediere.
Până la realizarea unor investiții de fond din partea Primăriei Slobozia și a Consiliului Județean, rețeaua va funcționa sub regim de alertă pentru a nu bloca activitatea din regiune.