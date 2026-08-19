Orașul care se scufundă: metropola cu peste 40 de milioane de locuitori, amenințată de creșterea nivelului mării

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 aug. 2026, 23:50

Jakarta, una dintre cele mai mari aglomerări urbane ale lumii, se confruntă cu o problemă care devine tot mai greu de ignorat: orașul se scufundă. În unele zone, terenul coboară cu zeci de centimetri într-un singur an, iar aproximativ 40% din suprafața metropolei se află deja sub nivelul mării.

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