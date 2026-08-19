Pești morți, descoperiți în râul Jiu, la Turceni. Apele Române verifică posibilele cauze și manevrele de la baraj

Mai mulți pești morți au fost observați în râul Jiu, în zona orașului Turceni, județul Gorj. Apele Române Jiu a început verificările pentru a stabili ce a provocat mortalitatea piscicolă și analizează inclusiv modul în care au fost efectuate manevrele la barajele din zonă.
O situație îngrijorătoare a fost semnalată pe râul Jiu, unde au fost identificați mai mulți pești morți în apropiere de Turceni. Sesizarea a determinat autoritățile să trimită specialiști în teren pentru verificări și pentru identificarea cauzelor care ar fi putut duce la apariția fenomenului.
Reprezentanții Apele Române Jiu au anunțat că investigațiile se desfășoară pe mai multe direcții, fiind analizată atât calitatea apei, cât și modul în care au fost exploatate amenajările hidrotehnice din zonă.
Vor fi prelevate probe din râul Jiu
Pentru a se stabili dacă există modificări ale parametrilor apei care ar putea explica moartea peștilor, specialiștii Laboratorului de Calitatea Apelor din cadrul SGA Gorj urmează să preleveze probe.
Mostrele vor fi analizate ulterior pentru determinarea parametrilor relevanți de calitate a apei.
Rezultatele analizelor ar putea oferi indicii importante cu privire la existența unei eventuale poluări sau a altor factori care au afectat ecosistemul acvatic.
Deocamdată, autoritățile nu au indicat o cauză certă pentru mortalitatea piscicolă.
Sunt verificate și manevrele efectuate la baraj
Pe lângă analiza calității apei, reprezentanții Serviciului Exploatare verifică modul în care au fost operate amenajările hidrotehnice din zona Turceni.
Una dintre direcțiile anchetei vizează manevrele efectuate la baraj și respectarea prevederilor prevăzute în Regulamentul de exploatare.
Specialiștii trebuie să stabilească dacă operațiunile efectuate asupra infrastructurii hidrotehnice s-au desfășurat conform procedurilor și dacă acestea ar fi putut avea vreun efect asupra condițiilor din râul Jiu.
Autoritățile încearcă să stabilească sursa problemei
Investigația are ca obiectiv obținerea unei imagini complete asupra situației, astfel încât să poată fi stabilit dacă mortalitatea piscicolă are legătură cu modificarea parametrilor apei, cu modul de exploatare a barajului sau cu un alt factor.
„Verificările au ca scop obținerea unei imagini complete asupra situației, atât din punct de vedere al calității apei, cât și al modului de exploatare a infrastructurii hidrotehnice”, au transmis reprezentanții Apele Române Jiu.
Până la finalizarea analizelor și a verificărilor tehnice, cauza morții peștilor rămâne necunoscută.