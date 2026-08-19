Pești morți, descoperiți în râul Jiu, la Turceni. Apele Române verifică posibilele cauze și manevrele de la baraj

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 aug. 2026, 16:58

Mai mulți pești morți au fost observați în râul Jiu, în zona orașului Turceni, județul Gorj. Apele Române Jiu a început verificările pentru a stabili ce a provocat mortalitatea piscicolă și analizează inclusiv modul în care au fost efectuate manevrele la barajele din zonă.

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