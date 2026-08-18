Rinul a scăzut la un nivel record. Mărfuri blocate pe nave

Publicat 18 aug. 2026, 21:48 Sursă Realitatea PLUS

Rinul a ajuns la un nivel minim record, iar seceta începe să lovească direct economia Europei. La Kaub, în Germania, apa măsoară doar 6 centimetri, mult sub recordul negativ înregistrat în 2018. În aceste condiții, transportul mărfurilor pe fluviu a devenit imposibil. Produse chimice, combustibili, materii prime și alte mărfuri sunt redirecționate către camioane și trenuri, ceea ce înseamnă costuri mai mari și întârzieri.

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