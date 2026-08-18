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Rinul a scăzut la un nivel record. Mărfuri blocate pe nave

Rinul

Rinul

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat18 aug. 2026, 21:48
SursăRealitatea PLUS

Rinul a ajuns la un nivel minim record, iar seceta începe să lovească direct economia Europei. La Kaub, în Germania, apa măsoară doar 6 centimetri, mult sub recordul negativ înregistrat în 2018. În aceste condiții, transportul mărfurilor pe fluviu a devenit imposibil. Produse chimice, combustibili, materii prime și alte mărfuri sunt redirecționate către camioane și trenuri, ceea ce înseamnă costuri mai mari și întârzieri.

Seceta blochează transporturile navale

Primele efecte se văd deja în industria germană. Companiile din domeniul chimic, siderurgic și agricol avertizează asupra blocajelor și a creșterii cheltuielilor, iar unele riscă să își reducă producția.

„În locurile unde navele ar transporta în mod normal mii de tone de marfă, acum sunt vizibile bancuri de nisip. Navele pot transporta doar o fracțiune din încărcătura obișnuită, dacă mai pot naviga. În prezent, ne confruntăm cu o situație deosebit de dificilă, cauzată de nivelul extrem de scăzut al apelor. Este o adevărată provocare pentru economia noastră și pentru lanțurile de aprovizionare.”, a declarat Steffen Bilger, ministrul Transporturilor din Germania.

Seceta și temperaturile extreme pun astfel presiune nu doar pe agricultură și energie, ci și pe transporturile de care depinde industria europeană.

„Aici puteți vedea plantele de porumb afectate direct de secetă și cum arată ele anul acesta. Se poate observa clar și faptul că nu există deloc știuleți. Plantele au încercat să formeze știuleți, dar, din cauza lipsei de apă, nu au reușit. Iar dacă priviți peste tot în lan, nicio plantă nu are știulete.”, zic fermierii.

Rinul este una dintre cele mai importante rute comerciale ale Europei, iar dacă nivelul apei rămâne foarte scăzut pentru o perioadă mai lungă, economia Germaniei ar putea fi afectată direct.

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