Marile fluvii ale Europei ajung la niveluri alarmant de scăzute. Dunărea, Rinul și Elba sunt afectate de secetă

Europa traversează o perioadă de secetă severă, iar efectele sunt tot mai vizibile pe marile fluvii ale continentului. Dunărea, Rinul, Elba, Oderul și alte cursuri de apă au ajuns la niveluri neobișnuit de scăzute, cu efecte asupra transportului, industriei și producției de energie.
Dunărea a ajuns la valori record
Dunărea, al doilea cel mai lung fluviu din Europa, a atins valori record în anumite zone. La Budapesta, nivelul apei a coborât recent până la aproximativ 23 de centimetri.
Scăderea accentuată a debitului afectează nu doar navigația, ci și activități economice care depind de fluviu.
Probleme majore și pe Rin
Situația este la fel de dificilă pe Rin, una dintre cele mai importante artere comerciale ale Europei. Fluviul a ajuns la cel mai scăzut nivel înregistrat vreodată, iar transportul de produse chimice, petrol și alte mărfuri a fost grav afectat.
În anumite sectoare, navele nu mai pot circula în condiții normale, ceea ce pune presiune asupra economiei Germaniei și asupra industriei din vestul țării.
Nici celelalte mari râuri europene nu sunt ocolite de efectele secetei. Po, unul dintre cele mai importante cursuri de apă din Italia, a înregistrat un nivel extrem de scăzut pentru această perioadă a anului. Probleme sunt semnalate și pe Vistula, care traversează o mare parte din Polonia, precum și pe Elba.
Seceta afectează și producția de energie
Scăderea nivelului apelor are consecințe și asupra sectorului energetic. În România, ambele reactoare ale centralei nucleare de la Cernavodă au fost oprite după ce nivelul Dunării a coborât atât de mult încât nu mai putea asigura apa necesară pentru răcire.
Primul reactor a fost oprit la sfârșitul lunii iulie, iar cel de-al doilea pe 13 august. Ungaria a fost, la rândul său, aproape de o situație similară.
Apele retrase au scos la iveală epave și posibile rămășițe de mamut
Seceta severă a dus și la apariția unor descoperiri neobișnuite de-a lungul cursurilor de apă. Nivelul scăzut al Dunării a scos la iveală epave în zona Prahovo, Serbia, precum și o navă în Croația.
În Bulgaria au apărut, de asemenea, posibile rămășițe de mamut.
Europa riscă să depindă mai puțin de marile fluvii
Marile râuri europene au avut un rol esențial în dezvoltarea economică a continentului. Acestea sunt utilizate pentru transport, industrie, producerea energiei și alimentarea cu apă, iar reducerea accentuată a nivelurilor afectează toate aceste domenii.
Dacă perioada de secetă se va prelungi, Europa ar putea fi nevoită să investească masiv în rute alternative de transport și în noi surse de energie, pentru a-și reduce dependența de aceste „autostrăzi albastre” ale continentului, relatează New York Times.