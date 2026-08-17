Marile fluvii ale Europei ajung la niveluri alarmant de scăzute. Dunărea, Rinul și Elba sunt afectate de secetă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 aug. 2026, 16:58

Europa traversează o perioadă de secetă severă, iar efectele sunt tot mai vizibile pe marile fluvii ale continentului. Dunărea, Rinul, Elba, Oderul și alte cursuri de apă au ajuns la niveluri neobișnuit de scăzute, cu efecte asupra transportului, industriei și producției de energie.

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