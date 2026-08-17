Un turist a fost arestat în Creta după ce grătarul aprins la vilă a provocat un incendiu de vegetație

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 aug. 2026, 16:00

Un turist israelian în vârstă de 35 de ani a fost arestat pe insula Creta pentru incendiere din neglijență. Bărbatul a aprins un grătar la vila pe care o închiriase în apropierea localității Sellia. Proprietarul îl avertizase clar că nu are voie să facă focul din cauza pericolului foarte mare de incendiu. Pe întreaga insulă era în vigoare și o interdicție generală privind folosirea focului.

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