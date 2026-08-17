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Un turist a fost arestat în Creta după ce grătarul aprins la vilă a provocat un incendiu de vegetație

Grătar

Grătar

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 aug. 2026, 16:00

Un turist israelian în vârstă de 35 de ani a fost arestat pe insula Creta pentru incendiere din neglijență. Bărbatul a aprins un grătar la vila pe care o închiriase în apropierea localității Sellia. Proprietarul îl avertizase clar că nu are voie să facă focul din cauza pericolului foarte mare de incendiu. Pe întreaga insulă era în vigoare și o interdicție generală privind folosirea focului.

Jarul a ajuns la vegetația uscată

Vântul puternic a ridicat jarul de la grătar și l-a purtat către vegetația uscată din apropiere. Focul s-a extins rapid și a provocat un incendiu de proporții. Peste 60 de pompieri au fost trimiși în zonă, iar la intervenție au participat și mai multe elicoptere. Echipajele au avut nevoie de aproximativ patru ore pentru a stinge flăcările.

Turistul a fost reținut și este cercetat pentru provocarea incendiului din neglijență. Autoritățile nu au făcut public numele acestuia. Cazul vine într-o perioadă în care Grecia se confruntă cu numeroase incendii de vegetație. Rafalele neobișnuit de puternice au contribuit la răspândirea rapidă a flăcărilor în mai multe regiuni.

Pedepse de până la 20 de ani de închisoare

Peste 280 de persoane au fost arestate în Grecia în acest an pentru fapte legate de provocarea incendiilor. Numărul este mai mic decât cel înregistrat în anii precedenți. Guvernul grec a înăsprit însă puternic pedepsele pentru cei găsiți vinovați. Aceștia riscă până la 20 de ani de închisoare și amenzi care pot ajunge la 200.000 de euro.

Grecia a fost lovită de mai multe incendii mari, după ce la începutul verii evitase în mare parte valul de căldură care afectase Europa. Vântul puternic a îngreunat intervențiile și a ajutat focul să se extindă. Numai în weekend au fost raportate 36 de incendii în întreaga țară. Printre acestea s-au aflat și două focare izbucnite duminică pe insula Salamina.

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