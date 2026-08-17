Premierul britanic Andy Burnham, victima unui impostor care s-a dat drept un apropiat al lui Donald Trump. Londra a alertat Casa Albă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 aug. 2026, 12:04

Premierul britanic Andy Burnham a purtat o conversație prin mesaje cu o persoană care pretindea că este Susie Wiles, șefa de cabinet a lui Donald Trump. Schimbul de mesaje a continuat până când Burnham a devenit suspicios și și-a dat seama că nu vorbea cu adevărata consilieră de la Casa Albă. Incidentul a provocat îngrijorare în interiorul guvernului britanic și a fost tratat ca o posibilă problemă de securitate națională. Nu este clar cine se afla în spatele contului și ce urmărea să obțină.

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