Premierul britanic Andy Burnham, victima unui impostor care s-a dat drept un apropiat al lui Donald Trump. Londra a alertat Casa Albă

Premierul britanic Andy Burnham a purtat o conversație prin mesaje cu o persoană care pretindea că este Susie Wiles, șefa de cabinet a lui Donald Trump. Schimbul de mesaje a continuat până când Burnham a devenit suspicios și și-a dat seama că nu vorbea cu adevărata consilieră de la Casa Albă. Incidentul a provocat îngrijorare în interiorul guvernului britanic și a fost tratat ca o posibilă problemă de securitate națională. Nu este clar cine se afla în spatele contului și ce urmărea să obțină.
O persoană care cunoaște situația susține că au fost trimise doar „câteva mesaje” după ce Burnham a ajuns la Downing Street. Aceasta a insistat că discuțiile nu ar fi conținut informații importante și „nu au avut nicio semnificație”. Conținutul conversației și momentul exact în care a început schimbul de mesaje nu au fost dezvăluite. „Nu comentăm chestiuni legate de securitatea națională”, a fost singura reacție transmisă de Downing Street.
Ambasada britanică a alertat Casa Albă
Incidentul a fost considerat suficient de grav încât Ambasada Marii Britanii la Washington să anunțe Casa Albă. În interiorul guvernului britanic au apărut temeri că telefonul lui Susie Wiles ar fi putut fi compromis din nou. Casa Albă a refuzat să ofere explicații despre situație. Deocamdată, nu există informații publice despre identitatea impostorului sau despre modul în care acesta a reușit să ajungă la premierul britanic, conform POLITICO.
Suspiciunile au apărut și pentru că un incident asemănător fusese anchetat cu un an înainte. Atunci, mai mulți senatori, guvernatori și directori ai unor companii americane primiseră mesaje și apeluri de la o persoană care se prezenta tot drept Susie Wiles. Casa Albă și FBI au deschis o investigație pentru a afla cine se afla în spatele contactelor. Wiles le-ar fi spus apropiaților că agenda de contacte din telefonul său mobil fusese spartă.
Incidentul s-a produs în jurul instalării noului premier
Andy Burnham a devenit premier al Marii Britanii pe 20 iulie 2026, după ce l-a înlocuit pe Keir Starmer. El revenise în Parlament în urma alegerilor parțiale din Makerfield, desfășurate pe 18 iunie. Burnham a fost ales lider al Partidului Laburist pe 16 iulie, iar patru zile mai târziu a intrat oficial în Downing Street.
Cel puțin o parte dintre mesajele impostorului ar fi fost trimise după instalarea lui Burnham în funcție. Contactul a fost ținut secret, iar autoritățile nu au precizat cât timp a durat conversația. Nu se știe nici dacă impostorul a cerut informații sau a trimis documente și linkuri. Ancheta urmărește acum să stabilească dacă incidentul are legătură cu compromiterea anterioară a contactelor lui Susie Wiles.