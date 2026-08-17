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Două ambarcațiuni s-au ciocnit în golful Cannes. 10 persoane au fost rănite și una e dispărută

Cannes / Profimedia

Cannes / Profimedia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 aug. 2026, 08:33

O persoană este dată dispărută, iar alte 10 au fost rănite în urma coliziunii dintre două ambarcațiuni de agrement produsă în golful Cannes, în sudul Franței.

Accidentul s-a produs în largul localității Théoule-sur-Mer, în golful Cannes, cunoscut și sub numele de golful La Napoule, a anunțat luni dimineață Prefectura Maritimă a Mediteranei, citată de AFP.

„În urma unei coliziuni între două ambarcațiuni de agrement, 10 răniți au fost preluați pentru îngrijiri medicale”, a transmis prefectura pe platforma X. O a 11-a persoană este în continuare dată dispărută.

Autoritățile au mobilizat o amplă operațiune de căutare și salvare, cu participarea unor echipaje și mijloace aeriene, terestre și maritime. Căutările pentru găsirea persoanei dispărute au fost suspendate pe timpul nopții și urmau să fie reluate la răsăritul soarelui, potrivit Prefecturii Maritime a Mediteranei.

Până la ora transmiterii acestei știri, autoritățile nu au oferit informații privind circumstanțele exacte în care s-a produs coliziunea sau starea celor 10 persoane rănite.

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