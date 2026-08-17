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Extern· 1 min citire
Două ambarcațiuni s-au ciocnit în golful Cannes. 10 persoane au fost rănite și una e dispărută
Cannes / Profimedia
O persoană este dată dispărută, iar alte 10 au fost rănite în urma coliziunii dintre două ambarcațiuni de agrement produsă în golful Cannes, în sudul Franței.
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