Două ambarcațiuni s-au ciocnit în golful Cannes. 10 persoane au fost rănite și una e dispărută

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 aug. 2026, 08:33

O persoană este dată dispărută, iar alte 10 au fost rănite în urma coliziunii dintre două ambarcațiuni de agrement produsă în golful Cannes, în sudul Franței.

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