Emisarii lui Trump, întâlniri la Cairo pentru planul de pace din Gaza. Israelul continuă atacurile

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 aug. 2026, 20:06

Emisarii președintelui american Donald Trump s-au întâlnit duminică, la Cairo, cu mediatori din Egipt, Qatar și Turcia, în încercarea de a avansa planul american pentru încetarea războiului din Gaza. În timp ce negocierile continuă, Israelul a efectuat noi lovituri aeriene asupra enclavei, transmite Reuters.

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