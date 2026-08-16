Emisarii lui Trump, întâlniri la Cairo pentru planul de pace din Gaza. Israelul continuă atacurile

Emisarii președintelui american Donald Trump s-au întâlnit duminică, la Cairo, cu mediatori din Egipt, Qatar și Turcia, în încercarea de a avansa planul american pentru încetarea războiului din Gaza. În timp ce negocierile continuă, Israelul a efectuat noi lovituri aeriene asupra enclavei, transmite Reuters.
Jared Kushner, ginerele președintelui Donald Trump și unul dintre emisarii acestuia, și Nickolay Mladenov, emisarul Consiliului pentru Pace al lui Trump pentru Gaza, au participat duminică la discuțiile de la Cairo cu mediatorii din Egipt, Qatar și Turcia.
Potrivit unei surse diplomatice citate de Reuters, oficiali ai Hamas au participat la unele dintre întâlniri.
Kushner și Mladenov urmează să se întâlnească luni cu premierul israelian Benjamin Netanyahu. Acesta a declarat pe 9 august că cea mai recentă foaie de parcurs propusă de Trump pentru pace în Gaza este „inacceptabilă”.
Planul american prevede încetarea imediată a operațiunilor militare în Gaza, dezarmarea Hamas, retragerea trupelor israeliene și reconstrucția enclavei sub conducerea unei noi administrații civile palestiniene.
Israelul, preocupat de încetarea asasinatelor țintite
Israelul este însă îngrijorat de solicitarea Washingtonului privind încetarea asasinatelor țintite împotriva militanților Hamas, în condițiile în care gruparea încearcă să își refacă forțele, potrivit unui oficial israelian.
După ce și-a redus atacurile asupra Gaza la începutul lunii, Israelul a reluat în ultimele zile loviturile aeriene.
Armata israeliană a anunțat duminică un atac asupra unui militant în Khan Younis, în sudul enclavei. Medicii palestinieni au afirmat că lovitura a vizat o tabără de corturi și a rănit cel puțin cinci persoane.
Un alt atac aerian israelian a vizat un apartament din tabăra Nuseirat, în centrul Fâșiei Gaza, și a rănit mai multe persoane. Armata israeliană a susținut că și în acest caz ținta a fost un militant.
Liderul Hamas, întâlnire cu șeful serviciilor egiptene
În paralel cu negocierile de la Cairo, liderul Hamas Khalil Al-Hayya s-a întâlnit cu șeful serviciilor egiptene de informații, Hassan Rashad. Hamas a anunțat că Al-Hayya urma să prezinte mediatorilor ceea ce gruparea consideră încălcări israeliene ale armistițiului.
Jared Kushner s-a întâlnit anterior și cu președintele egiptean Abdel Fattah al-Sisi.
Ce spune Trump
Donald Trump anunțase luna trecută un progres în negocierile pentru încheierea războiului, afirmând că atât Israelul, cât și Hamas au acceptat planul.
Hamas a transmis că a acceptat planul pentru a evita reluarea războiului la scară largă, însă a condiționat aplicarea acordului de retragerea forțelor israeliene și încetarea atacurilor.
Armistițiul încheiat în octombrie a oprit luptele majore după doi ani de război, însă atacurile nu au încetat complet. Potrivit datelor citate de Reuters, peste 1.250 de palestinieni au fost uciși de focul israelian în Gaza de la încheierea armistițiului, majoritatea fiind civili. În aceeași perioadă, patru militari israelieni au fost uciși de militanți.