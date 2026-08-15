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Criza migranților ia amploare: Peste 100 de persoane, reținute în Maroc

Criză migranți/ Captură video

Criză migranți/ Captură video

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat15 aug. 2026, 22:48
SursăRealitatea PLUS

Criza migranților ia amploare la porțile Europei. Peste 100 de persoane au fost reținute în Maroc după ce au încercat să ajungă în exclava spaniolă Ceuta.

Pentru a preveni trecerile ilegale, autoritățile marocane au trimis militari și echipamente la graniță. Forțele de ordine folosesc drone, vehicule de intervenție și tunuri cu apă pentru a împiedica migranții să treacă.

Criză migranți/ Captură video

Operațiunile vor continua pentru a-i găsi și reține pe cei care organizează asalturile asupra Spaniei. De altfel, autoritățile marocane au descoperit pe rețelele sociale mesaje care îi îndemnau pe migranți să treacă ilegal, în grupuri mari, în Ceuta.

În luna iulie, când migranții au luat cu asalt Spania, 80 de oameni au murit înecați.

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