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Extern· 1 min citire
Criza migranților ia amploare: Peste 100 de persoane, reținute în Maroc
Criză migranți/ Captură video
Publicat15 aug. 2026, 22:48
SursăRealitatea PLUS
Criza migranților ia amploare la porțile Europei. Peste 100 de persoane au fost reținute în Maroc după ce au încercat să ajungă în exclava spaniolă Ceuta.
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