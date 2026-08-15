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800 km/h în doar 5,3 secunde! China a testat trenul viitorului, care pare desprins din filme VIDEO

Tren mare viteză China/ Captură video

Tren mare viteză China/ Captură video

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 aug. 2026, 18:20

China a anunțat un nou record în domeniul transportului feroviar de mare viteză, după ce un vehicul experimental cu propulsie magnetică a atins 800 km/h în doar 5,3 secunde. Testul a avut loc pe o șină de aproximativ un kilometru, iar trenul a fost oprit controlat pe o distanță de circa 200 de metri.

Performanța a fost obținută în cadrul unui test desfășurat la Laboratorul Donghu, din provincia Hubei. Vehiculul experimental, cu o masă de aproximativ 1,1 tone, a accelerat până la 800 km/h într-un interval extrem de scurt.

Viteza atinsă este comparabilă cu cea de croazieră a unor avioane de pasageri și depășește cu mult vitezele trenurilor maglev comerciale aflate în exploatare în prezent.

Un test pentru tehnologiile viitorului

Vehiculul nu este destinat transportului de pasageri. Cercetătorii chinezi folosesc platforma experimentală pentru a testa tehnologii care ar putea fi utilizate în viitor în domenii precum industria aerospațială, dezvoltarea rachetelor și alte sisteme de mare viteză.

Propulsia magnetică permite vehiculului să se deplaseze cu viteze foarte mari, iar testele urmăresc îmbunătățirea tehnologiilor necesare pentru accelerații extreme și oprirea în condiții controlate.

800 km/h în doar câteva secunde

În timpul celui mai recent test, vehiculul a ajuns de la staționare la 800 km/h în numai 5,3 secunde, după care a fost frânat controlat și oprit în aproximativ 200 de metri.

Performanța marchează, potrivit informațiilor prezentate despre test, o premieră pentru un vehicul feroviar experimental cu propulsie magnetică la această viteză.

Deși tehnologia nu este pregătită pentru transportul comercial de pasageri, rezultatele testului oferă cercetătorilor date importante despre comportamentul sistemelor de mare viteză și despre posibilitatea utilizării lor în aplicații tehnologice avansate.

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