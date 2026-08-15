800 km/h în doar 5,3 secunde! China a testat trenul viitorului, care pare desprins din filme VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 aug. 2026, 18:20

China a anunțat un nou record în domeniul transportului feroviar de mare viteză, după ce un vehicul experimental cu propulsie magnetică a atins 800 km/h în doar 5,3 secunde. Testul a avut loc pe o șină de aproximativ un kilometru, iar trenul a fost oprit controlat pe o distanță de circa 200 de metri.

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