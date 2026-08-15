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Zelenski, discuție cu președintele Egiptului după atacurile asupra navelor de marfă din Marea Neagră

Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia

Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat15 aug. 2026, 06:30
Actualizat15 aug. 2026, 06:20
SursăAgerpres

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri că a discutat cu omologul său egiptean, Abdel Fattah al-Sisi, despre amenințarea la adresa aprovizionării cu alimente reprezentată de atacurile rusești asupra navelor de marfă în Marea Neagră, relatează Reuters.

'Ucraina este unul dintre cei mai mari furnizori de alimente pentru Egipt și pentru un număr semnificativ de alte țări din Africa și Orientul Mijlociu. Furnizările sunt acum amenințate serios din cauza războiului purtat de Rusia', a declarat Zelenski pe platforma X.

'Observăm deja o reducere semnificativă a aprovizionării, iar aceasta ar putea avea consecințe foarte neplăcute din cauza creșterii prețurilor și a penuriilor', a declarat Zelenski, adăugând că cele două țări au convenit să colaboreze pentru a găsi soluții.

Recentele atacuri ale Rusiei asupra navelor care se îndreptau spre porturile ucrainene de la Marea Neagră pentru a fi încărcate, precum și asupra infrastructurilor portuare, au blocat de facto principala rută de export a cerealelor ucrainene către piețele internaționale.

Rusia a respins vineri ideea unei încetări a focului cu Ucraina în Marea Neagră, susținând că nu vede niciun motiv pentru adoptarea unor ''jumătăți de măsuri'' care doar ar oferi un răgaz Kievului, transmite Reuters.

Agenția de presă britanică a relatat joi că Ucraina a transmis Rusiei, printr-o țară terță, oferta ca ambele părți beligerante să pună capăt atacurilor contra țintelor civile în Marea Neagră.

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