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Extern· 1 min citire
Zelenski, discuție cu președintele Egiptului după atacurile asupra navelor de marfă din Marea Neagră
Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia
Publicat15 aug. 2026, 06:30
Actualizat15 aug. 2026, 06:20
SursăAgerpres
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri că a discutat cu omologul său egiptean, Abdel Fattah al-Sisi, despre amenințarea la adresa aprovizionării cu alimente reprezentată de atacurile rusești asupra navelor de marfă în Marea Neagră, relatează Reuters.
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