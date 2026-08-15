Zelenski, discuție cu președintele Egiptului după atacurile asupra navelor de marfă din Marea Neagră

Publicat 15 aug. 2026, 06:30 Actualizat 15 aug. 2026, 06:20 Sursă Agerpres

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri că a discutat cu omologul său egiptean, Abdel Fattah al-Sisi, despre amenințarea la adresa aprovizionării cu alimente reprezentată de atacurile rusești asupra navelor de marfă în Marea Neagră, relatează Reuters.

Distribuie articolul