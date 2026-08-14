Un cetățean rus a fost prins că spiona pentru Polonia. Ce pedeapsă a primit de la instanța din Moscova

Publicat 14 aug. 2026, 22:56 Actualizat 14 aug. 2026, 22:57 Sursă The Moscow Times

Un tribunal din Moscova l-a condamnat pe un cetățean rus la 23 de ani de închisoare, după ce acesta a fost găsit vinovat de trădare pentru presupuse activități de spionaj în favoarea Poloniei, a anunțat vineri serviciul rus de securitate FSB.

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