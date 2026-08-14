Un cetățean rus a fost prins că spiona pentru Polonia. Ce pedeapsă a primit de la instanța din Moscova

Un tribunal din Moscova l-a condamnat pe un cetățean rus la 23 de ani de închisoare, după ce acesta a fost găsit vinovat de trădare pentru presupuse activități de spionaj în favoarea Poloniei, a anunțat vineri serviciul rus de securitate FSB.
Georgy Pirogov a primit, pe lângă pedeapsa cu închisoarea, și o amendă de 800.000 de ruble, echivalentul a aproximativ 9.500 de dolari. Informația transmisă de FSB a fost preluată de presa de stat rusă și a apărut la mai bine de o lună după ce publicația independentă Mediazona, citând o sursă anonimă, relatase pentru prima dată despre verdict, la jumătatea lunii iulie.
A plecat în Georgia după invazia Ucrainei
Potrivit relatărilor din presa independentă, Pirogov s-a mutat în Georgia după invazia Ucrainei din 2022. Acolo ar fi lucrat ca alpinist industrial.
Bărbatul a dispărut în iulie 2024, în timpul unei deplasări de afaceri în Uzbekistan. Câteva zile mai târziu, el a reapărut într-un loc de detenție din Moscova, în centrul de arest preventiv Matrosskaya Tishina.
Nici autoritățile ruse, nici cele uzbece nu au explicat modul în care Pirogov a fost reținut sau cum a fost transferat peste granițele internaționale până în Rusia.
FSB susține că bărbatul a colaborat cu serviciile poloneze
Agenția de presă de stat TASS a difuzat vineri imagini furnizate de FSB, în care Pirogov apare în timpul unui interogatoriu. În înregistrare, acesta recunoaște că ar fi colaborat cu serviciile de informații poloneze.
Bărbatul este prezentat ulterior în timp ce este escortat într-o sală de judecată și ascultă sentința prin care este condamnat la 23 de ani de închisoare.
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei susține că Pirogov ar fi luat legătura din proprie inițiativă cu serviciile poloneze de informații militare după ce a părăsit Rusia.
Ar fi obținut informații despre sisteme de rachete
Potrivit FSB, Pirogov s-ar fi folosit de contactele pe care le avea în sectorul rus al apărării pentru a obține informații clasificate referitoare la sisteme avansate de rachete.
Autoritățile ruse îl acuză, de asemenea, că ar fi strâns date personale despre persoane care dețineau autorizații de acces la informații secrete.
FSB susține că activitățile bărbatului nu s-ar fi limitat la colectarea de informații. Serviciul rus de securitate afirmă că Pirogov ar fi efectuat transferuri de criptomonede către armata ucraineană.
În plus, acesta ar fi cumpărat din Polonia muniție pe care ulterior ar fi transportat-o și livrat-o Ucrainei.