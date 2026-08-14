Cea mai aglomerată plajă din lume. 200.000 de oameni se înghesuie pe doar 1,8 kilometri, iar nisipul de abia se mai poate vedea

În Shenzhen, China, există o plajă care transformă ideea unei zile relaxante la mare într-o experiență cu totul diferită. Dameisha Beach are doar 1,8 kilometri lungime, însă în perioadele de vârf poate ajunge să găzduiască aproximativ 200.000 de oameni în același timp.
Numărul uriaș de turiști și localnici care ajung pe această fâșie de nisip a făcut ca Dameisha Beach să fie considerată cea mai aglomerată plajă din lume. În weekendurile de vară, zona se transformă într-o adevărată mare de oameni, iar autoritățile din Shenzhen au fost nevoite să introducă măsuri pentru a limita accesul și a evita supraaglomerarea.
Pentru a înțelege cât de aglomerată poate deveni plaja în lunile de vară, sunt suficiente recenziile lăsate de vizitatori pe platforme precum TripAdvisor. Unii dintre cei care au ajuns acolo s-au plâns că aglomerația era atât de mare încât nici măcar nu au reușit să ajungă la apă.
Accesul este limitat în sezonul de vară
Dameisha este o plajă publică, ceea ce înseamnă că, în principiu, poate fi folosită de oricine. Popularitatea sa extremă i-a determinat însă pe oficialii din Shenzhen să introducă în ultimii ani un sistem de control al numărului de persoane care pot intra zilnic pe plajă.
Astfel, în perioada mai-octombrie, numărul vizitatorilor este limitat la 80.000 de persoane pe zi. Cei care vor să ajungă la Dameisha trebuie să facă în prealabil o rezervare obligatorie pentru ziua în care intenționează să viziteze plaja.
Chiar și limita de 80.000 de oameni poate părea greu de imaginat pentru o plajă cu o lungime de numai 1,8 kilometri. Situația devine însă și mai spectaculoasă dacă este luat în calcul faptul că, în anumite ocazii, Dameisha Beach a primit până la 200.000 de persoane simultan.
În asemenea momente, spațiul disponibil devine atât de limitat încât deplasarea printre oameni poate fi dificilă. În aceste condiții, activități obișnuite precum statul la soare sau înotul ajung să fie mult mai greu de făcut.
Plaja este gratuită și are metroul chiar în apropiere
Unul dintre motivele pentru care Dameisha atrage atât de mulți oameni este accesibilitatea. Plaja nu percepe taxă de intrare, iar zona este conectată foarte bine la rețeaua de transport public.
Mai multe linii de autobuz permit accesul către Dameisha, însă unul dintre cele mai importante avantaje pentru cei care vor să ajungă aici este existența unei stații de metrou chiar în fața plajei.
Combinația dintre accesul gratuit, transportul public și proximitatea stației de metrou contribuie la popularitatea uriașă a zonei. Dameisha este astfel atractivă atât pentru localnici, cât și pentru turiști.
Imaginile cu marea de oameni devin virale
În ciuda numeroaselor recenzii negative publicate pe TripAdvisor și pe alte platforme online, Dameisha Beach continuă să fie extrem de populară în timpul verii.
Fotografiile realizate în zilele în care plaja este ocupată de zeci de mii de oameni ajung frecvent să circule pe internet. Din imaginile respective, nisipul și zona de coastă sunt aproape complet acoperite de oameni, iar spațiul dintre cei care au venit la plajă devine greu de observat.
Pentru o plajă de numai 1,8 kilometri, diferența dintre capacitatea obișnuită și momentele de maximă aglomerație este impresionantă. Deși autoritățile au introdus limita de 80.000 de vizitatori și sistemul obligatoriu de rezervare, Dameisha continuă să fie una dintre cele mai căutate destinații de acest tip din Shenzhen.