Coșmar la bordul unui avion Ryanair: pasageri au leșinat și au vomitat din cauza căldurii

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 aug. 2026, 22:00

Pasagerii unui zbor Ryanair au trecut prin clipe de coșmar după ce au rămas blocați mai bine de o oră în aeronavă, înainte de decolare, fără aer condiționat. Mai mulți oameni s-ar fi simțit rău din cauza căldurii, iar potrivit mărturiilor, două persoane au leșinat și altele au vomitat.

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