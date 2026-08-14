O țară vecină caută culegători de fructe. Se oferă salarii de până la 7.600, cazare și trei mese pe zi

Producătorii de fructe din Serbia și din țările învecinate se confruntă în acest sezon cu o lipsă serioasă de muncitori, chiar dacă ofertele pentru lucrătorii sezonieri au ajuns la niveluri record. Pe lângă plata pentru munca prestată, proprietarii de livezi oferă cazare, mâncare și, în unele cazuri, transport, însă recrutarea culegătorilor continuă să fie dificilă.
Problema apare într-un moment în care sezonul de recoltare pentru zmeură, afine și prune intră în perioada de vârf. Producătorii avertizează că există riscul ca o parte din fructe să rămână pe plantații dacă nu vor găsi suficienți oameni care să le culeagă. În același timp, fermierii sunt afectați de prețurile scăzute de achiziție, potrivit Blic.
În Bosnia, un culegător poate primi aproximativ 66 de euro pe zi
O diferență importantă între regiunile din Serbia și țările din apropiere se observă în cazul recoltării prunelor. În Semberija, Bosnia și Herțegovina, proprietarii de livezi ajung să ofere până la 130 de mărci convertibile pentru o zi de muncă, echivalentul a aproximativ 66 de euro sau circa 7.780 de dinari sârbești.
Programul de lucru este de opt ore, iar angajatorii asigură mai multe beneficii suplimentare. Muncitorii primesc transport, mic dejun, gustări, cafea, înghețată sau pepene și masa de prânz.
Cu toate acestea, agricultorii susțin că nici aceste condiții nu reușesc să atragă suficient de mulți oameni. Potrivit reprezentanților fermierilor locali, un culegător experimentat poate strânge într-o singură zi mai mult de 500 de kilograme de prune.
În același timp, producătorii se confruntă cu o altă problemă. Prețurile de achiziție ale fructelor au coborât la echivalentul a aproximativ 0,23-0,31 euro pentru un kilogram, nivel despre care fermierii spun că nu este suficient pentru acoperirea costurilor de producție.
Seceta și temperaturile ridicate complică și mai mult situația. Fructele ajung să se coacă mai repede, iar căderea lor prematură este favorizată de condițiile meteorologice.
În Șumadija, plata ajunge la aproximativ 600 de euro pe lună
În zona Șumadija, mai exact la Čumić, în apropiere de Kragujevac, plata pentru recoltarea prunelor este mai redusă. Culegătorii primesc aproximativ 3.000 de dinari pe zi, echivalentul a circa 26 de euro.
La un calcul lunar, suma poate ajunge la aproximativ 70.000 de dinari, adică în jur de 600 de euro, iar muncitorii beneficiază suplimentar de cazare și hrană.
Producătorii din zonă spun că recolta este cu aproape o treime mai mică decât în anul precedent. Înghețul târziu și vremea nefavorabilă au afectat producția.
În aceste condiții, numeroase gospodării încearcă să rezolve problema lipsei de muncitori apelând la rude, prieteni și vecini pentru a putea strânge recolta.
Zmeura și afinele aduc cele mai mari câștiguri
Cele mai mari venituri sunt disponibile în plantațiile de fructe de pădure, unde concurența pentru găsirea muncitorilor este și mai ridicată.
În principalele zone din Serbia unde se cultivă zmeură, precum Arilje, Ivanjica și Guča, plata zilnică este cuprinsă între 4.500 și 7.000 de dinari pe zi, ceea ce înseamnă aproximativ 38-60 de euro.
Unii culegători solicită chiar 8.000 de dinari pentru o zi de muncă, adică aproximativ 68 de euro.
Pe lângă bani, muncitorii beneficiază de cazare și trei mese pe zi. În aceste condiții, un lucrător harnic poate ajunge la un venit de până la 180.000 de dinari într-o lună de campanie, echivalentul a aproximativ 1.535 de euro.
Și în plantațiile de afine din regiunea Srem sunt oferite remunerații atractive. Plata zilnică ajunge aici la 3.500-6.000 de dinari, aproximativ 30-51 de euro.
Munca este grea, iar numărul celor interesați scade
Fermierii susțin că lipsa muncitorilor nu poate fi explicată doar prin nivelul remunerațiilor. Condițiile în care se desfășoară activitatea reprezintă una dintre principalele probleme.
O zi de lucru poate ajunge la 10-12 ore, iar culegătorii își petrec o mare parte din timp aplecați, la doar 20-60 de centimetri deasupra solului.
Efortul fizic este considerabil, iar durerile de spate și temperaturile ridicate îi determină pe mulți oameni să evite agricultura.
În schimb, muncitorii preferă să caute activități sezoniere în turism, comerț sau în alte domenii în care condițiile de lucru sunt considerate mai ușoare.
Tot mai mulți fermieri plătesc la kilogram
Diferențele mari de productivitate dintre muncitori îi determină pe tot mai mulți cultivatori să renunțe la plata zilnică fixă.
În locul unui tarif stabilit pentru o zi de muncă, unii producători au început să plătească în funcție de cantitatea de fructe recoltată.
În anumite exploatații din vestul Serbiei, culegătorii primesc între 100 și 120 de dinari pentru fiecare kilogram de zmeură recoltat, echivalentul a aproximativ 0,85-1,02 euro.
Pentru a obține un venit consistent, un muncitor trebuie să strângă într-o singură zi cel puțin 70-80 de kilograme de fructe. Un asemenea ritm de lucru presupune însă experiență și o rezistență fizică ridicată.
Serbia apelează tot mai mult la muncitori străini
Pe măsură ce numărul muncitorilor locali disponibili scade, producătorii agricoli din Serbia apelează tot mai frecvent la persoane venite din alte țări.
Pe plantațiile sârbești lucrează din ce în ce mai mulți muncitori din Nepal, India, Turcia și Bangladesh, care ocupă locurile rămase vacante în agricultură.
Autoritățile din Serbia au încercat să organizeze mai bine sectorul prin introducerea, încă din 2019, a unui sistem electronic de înregistrare a lucrătorilor sezonieri.
Prin acest mecanism, angajatorii sunt obligați să își declare muncitorii. Aceștia beneficiază astfel de asigurare în cazul unui accident și de contribuții la sistemul de pensii pentru fiecare zi în care muncesc.
Agricultorii avertizează că deficitul de forță de muncă, combinat cu creșterea costurilor de producție, exercită o presiune tot mai mare asupra viitorului sectorului pomicol din Serbia.