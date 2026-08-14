O țară vecină caută culegători de fructe. Se oferă salarii de până la 7.600, cazare și trei mese pe zi

Publicat 14 aug. 2026, 19:14 Sursă Blic

Producătorii de fructe din Serbia și din țările învecinate se confruntă în acest sezon cu o lipsă serioasă de muncitori, chiar dacă ofertele pentru lucrătorii sezonieri au ajuns la niveluri record. Pe lângă plata pentru munca prestată, proprietarii de livezi oferă cazare, mâncare și, în unele cazuri, transport, însă recrutarea culegătorilor continuă să fie dificilă.

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