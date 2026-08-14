Accident grav în Mureș: trei morți, inclusiv un copil, și patru răniți. Implicat un autocamion militar

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 aug. 2026, 18:40

Trei persoane, între care și un minor, au murit, iar alte patru au fost rănite - una dintre ele fiind în stare foarte gravă și încarcerată - într-un accident rutier produs vineri seară în localitatea Mihai Viteazu, din județul Mureș. În accident au fost implicate trei autoturisme și un autocamion militar.

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