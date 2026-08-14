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Accident grav în Mureș: trei morți, inclusiv un copil, și patru răniți. Implicat un autocamion militar

Accident Mureș/ Foto: ISU Mureş

Accident Mureș/ Foto: ISU Mureş

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 aug. 2026, 18:40

Trei persoane, între care și un minor, au murit, iar alte patru au fost rănite - una dintre ele fiind în stare foarte gravă și încarcerată - într-un accident rutier produs vineri seară în localitatea Mihai Viteazu, din județul Mureș. În accident au fost implicate trei autoturisme și un autocamion militar.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Mureş informează, vineri seară, că pompierii militari din cadrul Detaşamentului de Pompieri Sighişoara au fost solicitaţi să intervină în localitatea Mihai Viteazu, în urma producerii unui accident rutier în care au fost implicate trei autoturisme şi un autocamion militar.

La locul producerii evenimentului au fost mobilizaţi pompierii militari cu autospeciala de descarcerare şi o autospecială de intervenţie dotată cu modul de descarcerare, precum şi două ambulanţe SMURD, dintre care una de terapie intensivă mobilă, un echipaj SAJ şi elicopterul SMURD.

„În urma accidentului rutier au rezultat şapte victime: trei victime încadrate în cod verde, o victimă încadrată în cod roşu, care a fost încarcerată, şi trei victime încadrate în cod negru - doi adulţi şi un minor care prezintă leziuni incompatibile cu viaţa”, precizează sursa citată.

Intervenţia pompierilor este în dinamică.

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