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Social· 1 min citire
Accident grav în Mureș: trei morți, inclusiv un copil, și patru răniți. Implicat un autocamion militar
Accident Mureș/ Foto: ISU Mureş
Trei persoane, între care și un minor, au murit, iar alte patru au fost rănite - una dintre ele fiind în stare foarte gravă și încarcerată - într-un accident rutier produs vineri seară în localitatea Mihai Viteazu, din județul Mureș. În accident au fost implicate trei autoturisme și un autocamion militar.
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