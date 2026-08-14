Advertising
Advertising
Social· 1 min citire
Drona prăbușită în Tulcea. Resturile au fost găsite în Munții Măcinului. MApN: Au fost observate urme de combustie
Dronă/ Arhivă foto
Publicat14 aug. 2026, 17:47
Actualizat14 aug. 2026, 17:49
Resturile dronei semnalate vineri în nord-vestul județului Tulcea au fost identificate în apropierea localității Greci, în Munții Măcinului. Zona a fost securizată de Poliția de Frontieră, iar o echipă specializată a Ministerului Apărării Naționale se deplasează la fața locului pentru evaluarea și, dacă este necesar, neutralizarea resturilor.
Citește și
- 17:26Accident grav pe A0 Sud: trafic blocat după impactul dintre un TIR și un autoturism. O persoană a murit
- 17:21Peste 630 MW trimiși în rețea de românii cu baterii după oprirea Cernavodă. Gestul care a ajutat sistemul energetic în orele critice
- 17:03Detalii șocante din dosarul lui Cristian Pomohaci: cum îi droga pe minori. Ce spun stenogramele
- 16:45Reghin, terorizat de o gașcă de minori pe biciclete. Atacă oamenii pentru like-uri: imagini șocante
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News