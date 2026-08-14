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Locale· 2 min citire
Încă o dronă s-a prăbușit în România. Populația din județele Galați și Tulcea, avertizată prin RO-ALERT să se adăpostească - VIDEO
FOTO: Arhivă
Publicat14 aug. 2026, 12:09
Actualizat14 aug. 2026, 12:31
Alertă în județele Galați și Tulcea, după ce o dronă a pătruns în spațiul aerian românesc, iar ulterior a fost găsită prăbușită într-o zonă împădurită din localitatea tulceană Luncavița, la aproximativ cinci kilometri de granița cu Ucraina. Populația din zonele vizate a fost avertizată printr-un mesaj RO-ALERT să se adăpostească și să urmeze indicațiile autorităților.
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