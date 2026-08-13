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Accident rutier grav pe Centura Capitalei, în zona Cățelu. Traficul este îngreunat-FOTO

FOTO: Info Trafic București și Ilfov/Facebook

FOTO: Info Trafic București și Ilfov/Facebook

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat13 aug. 2026, 12:15
Actualizat13 aug. 2026, 12:37

Un accident rutier grav a avut loc joi, pe Centura Bucureștiului, în zona Cățelu, unde două autorturisme s-au ciocnit violent. Circulația rutieră se desfășoară cu dificultate.

Trafic îngreunat în zona Cățelu

Potrivit informațiilor transmise de martorii aflați în zonă, accidentul s-ar fi produs în urma unei posibile neacordări de prioritate. Imaginile surprinse imediat după impact arată că mașinile implicate au suferit avarii importante.

Inițial, martorii au transmis că nu ar fi existat victime. Ulterior, alte informații indicau faptul că o persoană ar fi fost rănită și transportată la spital. Până la acest moment, circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul nu sunt cunoscute.

La fața locului au ajuns echipajele autorităților, care au luat măsurile necesare pentru siguranța zonei.

Accidentul a provocat și probleme importante de trafic pe Centura Capitalei, circulația desfășurându-se cu dificultate în zonă.

Polițiștii urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs accidentul și cine se face vinovat de producerea acestuia.

Vom reveni cu detalii.

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