Accident rutier grav pe Centura Capitalei, în zona Cățelu. Traficul este îngreunat-FOTO

Publicat 13 aug. 2026, 12:15 Actualizat 13 aug. 2026, 12:37

Un accident rutier grav a avut loc joi, pe Centura Bucureștiului, în zona Cățelu, unde două autorturisme s-au ciocnit violent. Circulația rutieră se desfășoară cu dificultate.

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