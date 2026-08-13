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Locale· 1 min citire
Accident rutier grav pe Centura Capitalei, în zona Cățelu. Traficul este îngreunat-FOTO
FOTO: Info Trafic București și Ilfov/Facebook
Publicat13 aug. 2026, 12:15
Actualizat13 aug. 2026, 12:37
Un accident rutier grav a avut loc joi, pe Centura Bucureștiului, în zona Cățelu, unde două autorturisme s-au ciocnit violent. Circulația rutieră se desfășoară cu dificultate.
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