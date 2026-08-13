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Explozie urmată de incendiu în municipiul Arad O persoană a suferit arsuri de gradul III

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 aug. 2026, 10:19

O explozie urmată de un incendiu s-a produs, joi dimineață, la o instalație de gaz aflată în curtea unei companii din municipiul Arad. O persoană a fost rănită în urma incidentului și transportată la spital cu arsuri.

Explozie la instalația de gaz

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Arad a transmis că explozia a avut loc la o companie de pe Calea Victoriei. La sosirea echipajelor de pompieri, incendiul fusese stins de angajați.

„Explozia s-a produs la instalația de gaz. A rezultat o victimă, conștientă, cooperantă, cu arsuri de gradul III. Victima va fi transportată la spital pentru investigații și îngrijiri medicale suplimentare”, a transmis ISU.

Pompierii militari asigură măsurile specifice în zonă. Pentru intervenție au fost alocate trei autospeciale de stingere.

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