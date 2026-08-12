Vacanță de coșmar la Costinești. Turiștii acuză proprietarul unei vile de intimidări și amenințări: „I-a smuls telefonul unui băiat”

O vacanță care trebuia să fie o experiență plăcută pe litoral s-ar fi transformat într-un episod tensionat pentru un grup de turiști cazați la o vilă din Costinești. Mai multe persoane susțin că ar fi fost implicate într-un conflict cu proprietarul unității de cazare, pornit de la un presupus prosop lipsă. Situația ar fi degenerat, potrivit relatărilor făcute publice, până la amenințări, îmbrânceli și luarea telefonului unuia dintre tineri.
Cazul a ajuns în atenția publică după ce au fost făcute publice imagini și mărturii despre incident. Printre turiști s-ar fi aflat și doi minori.
Scandalul ar fi început de la un prosop
Potrivit relatărilor făcute de apropiații tinerilor, problemele ar fi apărut încă din timpul sejurului. Aceștia susțin că numărul prosoapelor puse la dispoziție nu ar fi corespuns numărului de persoane cazate, arată replicaonline.ro.
La momentul plecării, proprietarul ar fi verificat din nou camerele și ar fi reclamat dispariția unui prosop. Tinerii ar fi susținut că nu au luat obiectul și s-ar fi oferit să își verifice bagajele pentru a demonstra acest lucru.
Potrivit declarațiilor făcute public, prosopul nu ar fi fost găsit în bagajele turiștilor.
Telefonul unui tânăr ar fi fost luat în timpul conflictului
Situația ar fi escaladat în momentul în care, potrivit familiei unuia dintre tineri, proprietarul ar fi luat telefonul unui băiat și ar fi refuzat să îl înapoieze până la clarificarea situației legate de prosop.
„L-a smuls și a zis: nu ți-l mai dau până nu rezolvăm cu prosopul”, a relatat Lucian Trandafir, potrivit informațiilor publicate în presa locală.
Acuzațiile vizează și faptul că în zonă ar fi fost chemate alte persoane, iar discuția dintre proprietar și turiști ar fi devenit tot mai tensionată. Martorii susțin că unii dintre tineri ar fi fost îmbrânciți și amenințați.
Relatările sunt acuzații făcute de turiști și aparținătorii acestora, iar responsabilitatea pentru cele întâmplate urmează să fie stabilită de autorități.
Conflictul s-ar fi încheiat după intervenția unui părinte
Potrivit mărturiilor făcute publice, tensiunile s-ar fi redus după ce una dintre fete și-a sunat părinții. Tatăl tinerei, despre care s-a afirmat că este fost polițist, ar fi ajuns la unitatea de cazare și ar fi intervenit pentru a calma situația.
Apropiații tinerilor susțin că, după sosirea acestuia, proprietarul nu ar mai fi insistat asupra presupusului prosop dispărut și ar fi afirmat că nu mai are nimic de reclamat.
De asemenea, ar fi fost emis și un bon fiscal la finalul sejurului. Potrivit celor care au făcut public cazul, pe document nu apare contravaloarea unui prosop.
Turiștii reclamă și probleme la piscină
Conflictul de la finalul sejurului nu este singura acuzație făcută publică. Turiștii au reclamat și condițiile din zona piscinei.
Potrivit mărturiilor, unul dintre tineri s-ar fi rănit la picior în zona bazinului. Nu este clar dacă leziunea ar fi fost provocată de un obiect aflat în apă sau de o dală despre care turiștii susțin că nu era bine fixată.
Aceste aspecte nu au fost confirmate independent, iar eventualele probleme privind siguranța spațiilor de cazare pot fi stabilite doar în urma unor verificări ale autorităților competente.
Acuzații privind lipsa bonului fiscal
O altă acuzație făcută de turiști se referă la plata cazării. Aceștia susțin că, inițial, pentru sumele achitate nu le-ar fi fost oferite documente fiscale, iar bonul ar fi fost emis abia după intervenția unui părinte.
Dacă aceste susțineri se confirmă, situația ar putea intra în atenția autorităților fiscale, însă este necesară o verificare oficială înainte de a putea fi formulate concluzii.
Proprietarul nu ar fi oferit un punct de vedere
Potrivit informațiilor publicate de presa locală, proprietarul unității de cazare ar fi fost contactat pentru a răspunde acuzațiilor, însă nu ar fi oferit un punct de vedere.
În lipsa unei poziții oficiale din partea acestuia și a unor concluzii ale autorităților, acuzațiile prezentate în spațiul public trebuie privite ca relatări ale persoanelor implicate.
Persoanele care au făcut public cazul susțin că intenționează să sesizeze autoritățile cu privire la cele întâmplate. Printre aspectele care ar putea fi verificate se numără modul în care s-a desfășurat conflictul, acuzațiile privind amenințările și luarea telefonului, condițiile din zona piscinei, precum și aspectele fiscale reclamate de turiști.