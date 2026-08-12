Vacanță de coșmar la Costinești. Turiștii acuză proprietarul unei vile de intimidări și amenințări: „I-a smuls telefonul unui băiat”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 aug. 2026, 19:31

O vacanță care trebuia să fie o experiență plăcută pe litoral s-ar fi transformat într-un episod tensionat pentru un grup de turiști cazați la o vilă din Costinești. Mai multe persoane susțin că ar fi fost implicate într-un conflict cu proprietarul unității de cazare, pornit de la un presupus prosop lipsă. Situația ar fi degenerat, potrivit relatărilor făcute publice, până la amenințări, îmbrânceli și luarea telefonului unuia dintre tineri.

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